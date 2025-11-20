Россиянам назвали фразы, выдающие мошенников в сфере инвестиций

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Злоумышленники завоевывают доверие граждан, говорят о будущем, а потом вовлекают в инвестиционное мошенничество, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

« "Решил немного освежить голову, последить за графиком на бирже, заодно проверить интуицию, вверх пойдет или вниз", - приводятся фразы мошенников в Telegram-канале управления.

Кроме того, как указано в материалах, они могут написать в сообщении, что в настоящее время якобы каждый второй человек "развивается в этом направлении".

В ведомстве отметили, что злоумышленник завоевывает доверие жертвы, говорит о планах на будущее, путешествиях и создаёт впечатление близости и искреннего интереса. Однако спустя некоторое время разговор переходит к доходам и инвестициям, "личной стратегии" или "возможности заработать вместе.