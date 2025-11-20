https://ria.ru/20251120/moshenniki-2056348902.html
Россиянам назвали фразы, выдающие мошенников в сфере инвестиций
Россиянам назвали фразы, выдающие мошенников в сфере инвестиций - РИА Новости, 20.11.2025
Россиянам назвали фразы, выдающие мошенников в сфере инвестиций
Злоумышленники завоевывают доверие граждан, говорят о будущем, а потом вовлекают в инвестиционное мошенничество, сообщили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости, 20.11.2025
Россиянам назвали фразы, выдающие мошенников в сфере инвестиций
МВД: мошенники завоевывают доверие и переводят разговор на доходы и инвестиции
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Злоумышленники завоевывают доверие граждан, говорят о будущем, а потом вовлекают в инвестиционное мошенничество, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Решил немного освежить голову, последить за графиком на бирже, заодно проверить интуицию, вверх пойдет или вниз", - приводятся фразы мошенников в Telegram-канале
Кроме того, как указано в материалах, они могут написать в сообщении, что в настоящее время якобы каждый второй человек "развивается в этом направлении".
В ведомстве отметили, что злоумышленник завоевывает доверие жертвы, говорит о планах на будущее, путешествиях и создаёт впечатление близости и искреннего интереса. Однако спустя некоторое время разговор переходит к доходам и инвестициям, "личной стратегии" или "возможности заработать вместе.
"Если видите подобные фразы - не рискуйте деньгами и не тратьте время", - заключили в управлении.