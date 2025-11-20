Рейтинг@Mail.ru
15:57 20.11.2025
Россиянам назвали фразы, выдающие мошенников в сфере инвестиций
Россиянам назвали фразы, выдающие мошенников в сфере инвестиций
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
мошенники
россия
мвд
министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, мошенники, россия, мвд
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии, мошенники, Россия, МВД
Россиянам назвали фразы, выдающие мошенников в сфере инвестиций

МВД: мошенники завоевывают доверие и переводят разговор на доходы и инвестиции

© iStock.com / Pawel KacperekДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону
© iStock.com / Pawel Kacperek
Девушка разговаривает по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Злоумышленники завоевывают доверие граждан, говорят о будущем, а потом вовлекают в инвестиционное мошенничество, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Решил немного освежить голову, последить за графиком на бирже, заодно проверить интуицию, вверх пойдет или вниз", - приводятся фразы мошенников в Telegram-канале управления.
Кроме того, как указано в материалах, они могут написать в сообщении, что в настоящее время якобы каждый второй человек "развивается в этом направлении".
В ведомстве отметили, что злоумышленник завоевывает доверие жертвы, говорит о планах на будущее, путешествиях и создаёт впечатление близости и искреннего интереса. Однако спустя некоторое время разговор переходит к доходам и инвестициям, "личной стратегии" или "возможности заработать вместе.
"Если видите подобные фразы - не рискуйте деньгами и не тратьте время", - заключили в управлении.
Разговор по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россиянам рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
2 сентября, 10:27
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ТехнологиимошенникиРоссияМВД
 
 
