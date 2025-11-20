Рейтинг@Mail.ru
Монсон: надеюсь, Америка прекратит вооружать Украину и использовать ее
Единоборства
 
20:20 20.11.2025 (обновлено: 01:17 21.11.2025)
Монсон: надеюсь, Америка прекратит вооружать Украину и использовать ее
Монсон: надеюсь, Америка прекратит вооружать Украину и использовать ее
Единоборства, Джефф Монсон
Монсон: надеюсь, Америка прекратит вооружать Украину и использовать ее

Монсон выразил надежду на то, что США перестанут вооружать Украину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, комментируя резолюцию об олимпийском перемирии, выразил надежду на то, что США перестанут вооружать Украину и использовать ее для своих политических целей.
Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию, призывающую соблюдать олимпийское перемирие на период Игр в Италии в 2026 году.
«
"Надеюсь, что конфликты удастся остановить. Я надеюсь, что Америка прекратит вооружать Украину и использовать ее как расходный материал для своих политических целей, а Россия сможет иметь суверенитет в своих границах и чувствовать себя в безопасности рядом со своими соседями", - сказал Монсон РИА Новости.
