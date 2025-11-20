https://ria.ru/20251120/monson-2056424989.html
Монсон: надеюсь, Америка прекратит вооружать Украину и использовать ее
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, комментируя резолюцию об олимпийском перемирии, выразил надежду на то, что США перестанут вооружать Украину и...
единоборства
джефф монсон
