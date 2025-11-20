В Молдавии возбудили дело после проверки грузовика с оружием на границе

КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Молдавии по результатам таможенной проверки на границе с Румынией грузовика с оружием, сообщает пресс-служба таможни республики.

Ранее в четверг румынский телеканал Digi24 сообщил, что таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Пояснялось, что водитель — гражданин Молдавии и "у него имелись сопроводительные документы на груз, которые, по всей видимости, были в порядке".

"По результатам проверки в Республике Молдова было возбуждено уголовное дело, а дело расследуется компетентными органами безопасности в соответствии с законодательством. Таможенная служба оказывает всестороннюю поддержку следственным органам и поддерживает постоянную связь с румынскими органами власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.

Поясняется, что первоначальные подозрения по поводу перевоза незаконного груза с оружием через молдавско-румынскую границу были выявлены сотрудником таможни Молдавии.

"В ходе координированного контроля на молдавско-румынской границе первоначальные подозрения были выявлены сотрудником таможни Республики Молдова, который проинформировал о них своих коллег из румынского таможенного органа. На основании этих данных, по взаимному согласию, было принято решение о сканировании транспортного средства, выезжающего из Республики Молдова, что было осуществлено румынской стороной в установленном порядке", - подчеркивается в сообщении.

Таможенная служба отмечает, что не может пока предоставить дополнительную информацию, чтобы не повлиять на процессуальные действия и конкретные меры национальной безопасности.