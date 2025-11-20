Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии возбудили дело после проверки грузовика с оружием на границе
20.11.2025
В Молдавии возбудили дело после проверки грузовика с оружием на границе
В Молдавии возбудили дело после проверки грузовика с оружием на границе
Уголовное дело возбуждено в Молдавии по результатам таможенной проверки на границе с Румынией грузовика с оружием, сообщает пресс-служба таможни республики.
2025-11-20T16:01:00+03:00
2025-11-20T16:01:00+03:00
молдавия
румыния
в мире, молдавия, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду
В Молдавии возбудили дело после проверки грузовика с оружием на границе

В Молдавии возбудили дело по проверке на границе с Румынией грузовика с оружием

Сотрудники молдавской полиции
Сотрудники молдавской полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Сотрудники молдавской полиции. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Молдавии по результатам таможенной проверки на границе с Румынией грузовика с оружием, сообщает пресс-служба таможни республики.
Ранее в четверг румынский телеканал Digi24 сообщил, что таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Пояснялось, что водитель — гражданин Молдавии и "у него имелись сопроводительные документы на груз, которые, по всей видимости, были в порядке".
Суд продлил срок ареста молдавскому олигарху Плахотнюку
19 ноября, 16:40
Суд продлил срок ареста молдавскому олигарху Плахотнюку
19 ноября, 16:40
"По результатам проверки в Республике Молдова было возбуждено уголовное дело, а дело расследуется компетентными органами безопасности в соответствии с законодательством. Таможенная служба оказывает всестороннюю поддержку следственным органам и поддерживает постоянную связь с румынскими органами власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.
Поясняется, что первоначальные подозрения по поводу перевоза незаконного груза с оружием через молдавско-румынскую границу были выявлены сотрудником таможни Молдавии.
"В ходе координированного контроля на молдавско-румынской границе первоначальные подозрения были выявлены сотрудником таможни Республики Молдова, который проинформировал о них своих коллег из румынского таможенного органа. На основании этих данных, по взаимному согласию, было принято решение о сканировании транспортного средства, выезжающего из Республики Молдова, что было осуществлено румынской стороной в установленном порядке", - подчеркивается в сообщении.
Таможенная служба отмечает, что не может пока предоставить дополнительную информацию, чтобы не повлиять на процессуальные действия и конкретные меры национальной безопасности.
Ранее в четверг Либерально-демократическая партия Молдавии обратилась к президенту республики Майе Санду с требованием незамедлительно созвать Высший совет безопасности в связи с задержанием на румынской границе грузовика с оружием. В заявлении, опубликованном партийной пресс-службой, отмечалось, что инцидент "вызывает чрезвычайно серьезную тревогу".
Александр Балан - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Румынии продлили арест экс-замглавы СИБ Молдавии по делу о шпионаже
2 ноября, 16:38
 
