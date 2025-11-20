https://ria.ru/20251120/moldaviya-2056349844.html
В Молдавии возбудили дело после проверки грузовика с оружием на границе
В Молдавии возбудили дело после проверки грузовика с оружием на границе - РИА Новости, 20.11.2025
В Молдавии возбудили дело после проверки грузовика с оружием на границе
Уголовное дело возбуждено в Молдавии по результатам таможенной проверки на границе с Румынией грузовика с оружием, сообщает пресс-служба таможни республики. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:01:00+03:00
2025-11-20T16:01:00+03:00
2025-11-20T16:01:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033666690_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_661d55da244bec90d5048e7868c996bf.jpg
https://ria.ru/20251119/sud-2056060857.html
https://ria.ru/20251102/balan-2052521862.html
молдавия
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033666690_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_00eed94d3faee34423ad7891ba4b27b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду
В Молдавии возбудили дело после проверки грузовика с оружием на границе
В Молдавии возбудили дело по проверке на границе с Румынией грузовика с оружием
КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Молдавии по результатам таможенной проверки на границе с Румынией грузовика с оружием, сообщает пресс-служба таможни республики.
Ранее в четверг румынский телеканал Digi24 сообщил, что таможня Румынии
задержала на границе с Молдавией
грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Пояснялось, что водитель — гражданин Молдавии и "у него имелись сопроводительные документы на груз, которые, по всей видимости, были в порядке".
"По результатам проверки в Республике Молдова было возбуждено уголовное дело, а дело расследуется компетентными органами безопасности в соответствии с законодательством. Таможенная служба оказывает всестороннюю поддержку следственным органам и поддерживает постоянную связь с румынскими органами власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.
Поясняется, что первоначальные подозрения по поводу перевоза незаконного груза с оружием через молдавско-румынскую границу были выявлены сотрудником таможни Молдавии.
"В ходе координированного контроля на молдавско-румынской границе первоначальные подозрения были выявлены сотрудником таможни Республики Молдова, который проинформировал о них своих коллег из румынского таможенного органа. На основании этих данных, по взаимному согласию, было принято решение о сканировании транспортного средства, выезжающего из Республики Молдова, что было осуществлено румынской стороной в установленном порядке", - подчеркивается в сообщении.
Таможенная служба отмечает, что не может пока предоставить дополнительную информацию, чтобы не повлиять на процессуальные действия и конкретные меры национальной безопасности.
Ранее в четверг Либерально-демократическая партия Молдавии обратилась к президенту республики Майе Санду
с требованием незамедлительно созвать Высший совет безопасности в связи с задержанием на румынской границе грузовика с оружием. В заявлении, опубликованном партийной пресс-службой, отмечалось, что инцидент "вызывает чрезвычайно серьезную тревогу".