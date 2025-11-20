Молдавия не доказала, что пролетевший дрон был российским, заявил посол

КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что в ходе встречи в четверг представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что якобы пролетевший над республикой дрон был российского производства.
В среду минобороны Молдавии заявило, что Румыния и Украина уведомили Кишинев о пролете неизвестного беспилотника над воздушным пространством страны. При этом беспилотник не был обнаружен молдавскими системами мониторинга воздушного пространства. В четверг МИД Молдавии вызвал посла Российской Федерации в Кишинёве.
"Был высказан протест в связи с пролетом дрона, однако не было представлено никаких доказательств, подтверждающих, что это был дрон российского производства. Поэтому у нас вопрос, почему пригласили российского посла, а не украинского, потому что дрон залетел с украинской территории", - сказал журналистам Озеров после визита в МИД.
Посол напомнил, что неоднократно именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. "Не так давно в Загребе упал дрон украинский. Пока на данный момент никаких доказательств, что дрон, который якобы пролетел, жужжал над территорией Молдавии, что он был российского производства", нет - подчеркнул он.
На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. Посол РФ, которого ранее уже вызывали в МИД Молдавии, опровергал заявления Кишинева.