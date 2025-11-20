Молдавские либерал-демократы потребовали созвать Совбез

КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) обратилась к президенту республики Майе Санду с требованием о незамедлительном созыве Высшего совета безопасности в связи с сообщением о задержании на границе с Румынией грузовика с огнестрельным оружием, сообщает пресс-служба политформирования.

Ранее в четверг румынский телеканал Digi24 сообщил, что таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и и гранатометами. Пояснялось, что водитель — гражданин Молдавии и что "у него имелись сопроводительные документы на груз, которые, по всей видимости, были в порядке". В связи с сообщением ЛДПМ выпустила обращение к президенту Санду

"Либерально-демократическая партия Молдавии обращается (к президенту республики – ред.) с требованием о незамедлительном созыве Высшего совета безопасности в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о задержании на таможенном пункте "Албицa" партии вооружения и боеприпасов… Данный инцидент, расследуемый в настоящее время румынскими властями, вызывает чрезвычайно серьезную тревогу относительно того, каким образом территория Республики Молдова используется для транзита нелегальных поставок военного снаряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в партийном Telegram-канале.

Поясняется, что обнаружение огнестрельного оружия и ракетных установок, скрытых в контейнерах, указывает на существенные угрозы национальной безопасности, региональной стабильности и репутации молдавских государственных структур, ответственных за контроль границы и товаропотока. ЛДПМ также отмечает, что масштаб проблемы усугубляется стремительным расширением сети наркотрафика на территории Молдавии в последние месяцы.

"Республика Молдова не может позволить превращение своей территории в коридор для международного трафика оружия и наркотиков. Толерантность к подобным явлениям означает прямую угрозу безопасности страны, международной репутации государства и жизни каждого гражданина… Срочный созыв Высшего совета безопасности является не только оправданным, но абсолютно необходимым", - поясняется в сообщении.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.