Рейтинг@Mail.ru
Митрофанов: Россия точно готова провести крупный футбольный турнир - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:05 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/mitrofanov-2056254948.html
Митрофанов: Россия точно готова провести крупный футбольный турнир
Митрофанов: Россия точно готова провести крупный футбольный турнир - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Митрофанов: Россия точно готова провести крупный футбольный турнир
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что с точки зрения футбольной составляющей Россия абсолютно... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T12:05:00+03:00
2025-11-20T12:05:00+03:00
футбол
максим митрофанов
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153152/81/1531528103_0:101:3284:1948_1920x0_80_0_0_8d72ee7d3ec218160b9626b1021948e5.jpg
/20251117/futbol-2055562105.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153152/81/1531528103_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_b022613ecad41719d9827fe5ab5cc233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
максим митрофанов, российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), спорт
Футбол, Максим Митрофанов, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Спорт
Митрофанов: Россия точно готова провести крупный футбольный турнир

Митрофанов: Россия абсолютно точно готова провести крупный футбольный турнир

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на стадион «Лужники» перед финалом ЧМ-2018 по футболу
Вид на стадион «Лужники» перед финалом ЧМ-2018 по футболу - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что с точки зрения футбольной составляющей Россия абсолютно точно готова провести крупный международный турнир.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
«
"Я могу рассуждать только с точки зрения футбольной составляющей. Мне кажется, что Россия абсолютно к этому готова. У нас одна из лучших футбольных инфраструктур в мире, одни из лучших стадионов. Они по-прежнему актуальны, суперсовременны, ничего более совершенного пока человечество не придумало. Мне кажется, что в целом государство к этому тоже готово", - ответил Митрофанов на вопрос о том, готова ли Россия провести крупные футбольные турниры.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Все правильно": в РФС одобрили решение Карпина уйти из "Динамо"
17 ноября, 19:51
 
ФутболМаксим МитрофановРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала