Мишустин назвал роль частных инвестиций в транспортной отрасли значимой

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Роль частных инвестиций в транспортной отрасли России с каждым годом становится все более значимой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Конечно, еще одним мощным ресурсом развития отрасли выступают частные инвестиции. Их роль с каждым годом становится все более значимой. Сегодня именно в сфере транспорта сосредоточены самые крупные средства бизнеса", - сказал Мишустин.