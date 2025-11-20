Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал роль частных инвестиций в транспортной отрасли значимой - РИА Новости, 20.11.2025
14:13 20.11.2025
Мишустин назвал роль частных инвестиций в транспортной отрасли значимой
Мишустин назвал роль частных инвестиций в транспортной отрасли значимой
Роль частных инвестиций в транспортной отрасли России с каждым годом становится все более значимой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал роль частных инвестиций в транспортной отрасли значимой

Мишустин назвал роль частных инвестиций в транспортной отрасли РФ значимой

© РИА Новости / Павел БедняковМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Роль частных инвестиций в транспортной отрасли России с каждым годом становится все более значимой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"Конечно, еще одним мощным ресурсом развития отрасли выступают частные инвестиции. Их роль с каждым годом становится все более значимой. Сегодня именно в сфере транспорта сосредоточены самые крупные средства бизнеса", - сказал Мишустин.
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
