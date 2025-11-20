https://ria.ru/20251120/mishustin-2056303546.html
Мишустин рассказал о переходе Транссиба на двухпутное движение
Мишустин рассказал о переходе Транссиба на двухпутное движение - РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин рассказал о переходе Транссиба на двухпутное движение
Переход Байкало-Амурской Транссибирской магистралей на двухпутное движение позволит довести их суммарные годовые мощности до 270 миллионов тонн за следующие... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:57:00+03:00
2025-11-20T13:57:00+03:00
2025-11-20T13:57:00+03:00
экономика
россия
москва
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056290525_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_b846d6e148532c57afee55a997809aa0.jpg
https://ria.ru/20251120/mishustin-2056300481.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056290525_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_eb7473bf92b48d69f946aa212176dfab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, михаил мишустин
Экономика, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о переходе Транссиба на двухпутное движение
Мишустин: переход Транссиба на двухпутное движение позволит увеличить мощности