Мишустин рассказал о переходе Транссиба на двухпутное движение - РИА Новости, 20.11.2025
13:57 20.11.2025
Мишустин рассказал о переходе Транссиба на двухпутное движение
Переход Байкало-Амурской Транссибирской магистралей на двухпутное движение позволит довести их суммарные годовые мощности до 270 миллионов тонн за следующие... РИА Новости, 20.11.2025
экономика, россия, москва, михаил мишустин
Экономика, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве
Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Переход Байкало-Амурской Транссибирской магистралей на двухпутное движение позволит довести их суммарные годовые мощности до 270 миллионов тонн за следующие семь лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Расширяем провозную способность Восточного полигона. Теперь уже в рамках третьего этапа модернизации его реализация позволит сделать Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали двухпутными на всём уже их протяжении. Это нужно, чтобы за следующие семь лет довести их суммарные годовые мощности до 270 миллионов тонн", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Форум "Транспорт России" проходит в Гостином дворе в Москве с 15 по 20 ноября.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трансарктический транспортный коридор обладает потенциалом, заявил Мишустин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
