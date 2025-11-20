Мишустин рассказал о новых качественных дорогах в России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч километров новых качественных дорог станут доступны в 2025 году, будут отремонтированы еще 26 тысяч километров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В текущем году станут доступны для людей еще свыше 1,5 тысяч километров новых качественных дорог. И еще 26 тысяч километров будут отремонтированы", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России".