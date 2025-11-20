https://ria.ru/20251120/mishustin-2056303298.html
Мишустин рассказал о новых качественных дорогах в России
Мишустин рассказал о новых качественных дорогах в России - РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин рассказал о новых качественных дорогах в России
Свыше 1,5 тысяч километров новых качественных дорог станут доступны в 2025 году, будут отремонтированы еще 26 тысяч километров, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин рассказал о новых качественных дорогах в России
Мишустин: более 1,5 тысяч километров новых дорог станут доступными в 2025 году
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч километров новых качественных дорог станут доступны в 2025 году, будут отремонтированы еще 26 тысяч километров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В текущем году станут доступны для людей еще свыше 1,5 тысяч километров новых качественных дорог. И еще 26 тысяч километров будут отремонтированы", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Форум "Транспорт России" проходит в Гостином дворе в Москве с 15 по 20 ноября.