Мишустин рассказал о новых качественных дорогах в России - 20.11.2025
13:57 20.11.2025 (обновлено: 14:12 20.11.2025)
Мишустин рассказал о новых качественных дорогах в России
Свыше 1,5 тысяч километров новых качественных дорог станут доступны в 2025 году, будут отремонтированы еще 26 тысяч километров, сообщил премьер-министр РФ
2025
Мишустин рассказал о новых качественных дорогах в России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч километров новых качественных дорог станут доступны в 2025 году, будут отремонтированы еще 26 тысяч километров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В текущем году станут доступны для людей еще свыше 1,5 тысяч километров новых качественных дорог. И еще 26 тысяч километров будут отремонтированы", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Форум "Транспорт России" проходит в Гостином дворе в Москве с 15 по 20 ноября.
