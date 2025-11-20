https://ria.ru/20251120/mishustin-2056295029.html
Мишустин призвал эффективно использовать средства на развитие транспорта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал эффективно использовать средства, направленные на развитие транспорта. РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал эффективно использовать средства, направленные на развитие транспорта.
Глава правительства на пленарном заседании международного форума "Транспорт России" напомнил, что с января в России запущен новый национальный проект "Эффективная транспортная система". Общий объем финансирования программы на первые три года составит свыше полутриллиона рублей.
"Очень важно, чтобы каждый вложенный рубль был использован с высокой эффективностью", - подчеркнул Мишустин.