Мишустин назвал развитие авиасообщения в России серьезным вызовом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезным вызовом развитие авиасообщения в России, отметив, что полеты граждан должны стать еще удобнее, безопаснее и доступнее.
"Один из серьезных вызовов связан с дальнейшим развитием авиационного сообщения. Полеты должны стать еще удобнее, безопаснее, доступнее для людей", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Он отметил, что с начала этого года в эксплуатацию ввели шесть аэровокзальных комплексов – в Новокузнецке, Тюмени, Минеральных Водах, Йошкар-Оле, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском; и два терминала − в Мурманске и Ижевске. Планируется также модернизация аэропортов в Чите и Грозном и строительство нового аэропорта в районе горнолыжного курорта "Шерегеш".
"Очень важно, что такие объекты обеспечивают высокий стандарт качества обслуживания пассажиров на уровне лучших мировых практик, что ведет к повышению туристической привлекательности регионов, увеличению деловой активности и появлению новых точек роста", - добавил Мишустин.
Форум "Транспорт России" проходит в Гостином дворе в Москве с 15 по 20 ноября.