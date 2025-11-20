Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал развитие авиасообщения в России серьезным вызовом - РИА Новости, 20.11.2025
13:37 20.11.2025 (обновлено: 13:42 20.11.2025)
Мишустин назвал развитие авиасообщения в России серьезным вызовом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезным вызовом развитие авиасообщения в России, отметив, что полеты граждан должны стать еще удобнее, безопаснее и... РИА Новости, 20.11.2025
россия, москва, михаил мишустин, экономика, новокузнецк, тюмень
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Экономика, Новокузнецк, Тюмень
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной дискуссии "Транспортная инфраструктура"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной дискуссии "Транспортная инфраструктура"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезным вызовом развитие авиасообщения в России, отметив, что полеты граждан должны стать еще удобнее, безопаснее и доступнее.
"Один из серьезных вызовов связан с дальнейшим развитием авиационного сообщения. Полеты должны стать еще удобнее, безопаснее, доступнее для людей", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России".
Он отметил, что с начала этого года в эксплуатацию ввели шесть аэровокзальных комплексов – в Новокузнецке, Тюмени, Минеральных Водах, Йошкар-Оле, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском; и два терминала − в Мурманске и Ижевске. Планируется также модернизация аэропортов в Чите и Грозном и строительство нового аэропорта в районе горнолыжного курорта "Шерегеш".
"Очень важно, что такие объекты обеспечивают высокий стандарт качества обслуживания пассажиров на уровне лучших мировых практик, что ведет к повышению туристической привлекательности регионов, увеличению деловой активности и появлению новых точек роста", - добавил Мишустин.
Форум "Транспорт России" проходит в Гостином дворе в Москве с 15 по 20 ноября.
Минтранс рассказал о прогнозе пассажиропотока авиакомпаний в 2026 году
Минтранс рассказал о прогнозе пассажиропотока авиакомпаний в 2026 году
18 ноября, 18:34
 
Россия Москва Михаил Мишустин Экономика Новокузнецк Тюмень
 
 
