Мишустин назвал развитие авиасообщения в России серьезным вызовом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезным вызовом развитие авиасообщения в России, отметив, что полеты граждан должны стать еще удобнее, безопаснее и доступнее.

"Очень важно, что такие объекты обеспечивают высокий стандарт качества обслуживания пассажиров на уровне лучших мировых практик, что ведет к повышению туристической привлекательности регионов, увеличению деловой активности и появлению новых точек роста", - добавил Мишустин.