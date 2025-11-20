Рейтинг@Mail.ru
Минздрав разрешил использование двух инновационных вакцин против рака
19:51 20.11.2025 (обновлено: 21:08 20.11.2025)
Минздрав разрешил использование двух инновационных вакцин против рака
Минздрав разрешил использование двух инновационных вакцин против рака
Минздрав разрешил использование двух инновационных вакцин против рака

Минздрав выдал разрешения на использование двух инновационных вакцин против рака

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Минздрав выдал разрешения на применение вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Сегодня Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина", — сказал он на заседании коллегии по вопросам лекарственного обеспечения.

Он подчеркнул, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить его эффективность и безопасность.
"И понятно, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении. <...> Отмечу, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем", — добавил Мурашко.
В пресс-службе министерства уточнили, что персонализированную неоантиген-специфическую мРНК-вакцину для терапии меланомы совместно разработали Центр имени Гамалеи и Центр онкологии имени Блохина. Ее производитель — Центр радиологии Минздрава.
"Предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в комбинации с препаратами — ингибиторами контрольных точек иммунного ответа; в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов с меланомой кожи IIB-IV стадии после удаления всех метастатических очагов в комбинации с препаратами — ингибиторами контрольных точек иммунного ответа", — пояснили в ведомстве.
Производитель персонализированной пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований — Центр физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА. Она предназначена для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком.
Руководитель агентства Вероника Скворцова рассказала, в чем уникальность этой технологии.
"Основана на глубоком анализе генетического материала опухоли пациента, полученного во время операции или биопсии. Специалисты с помощью уникального биоинформатического алгоритма выявляют специфические мутации — "опознавательные знаки" раковых клеток, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов (очень коротких участков белков). При введении пациенту эти пептиды "обучают" его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки, запуская целенаправленный противоопухолевый ответ", — подчеркнула Скворцова, чьи слова приводит пресс-служба агентства.
В пресс-службе ФМБА добавили, что в ближайшей перспективе завершатся регламентированные доклинические исследования эффективности препаратов агентства против глиобластомы и меланомы.
Здоровье - Общество
 
 
