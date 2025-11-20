https://ria.ru/20251120/mintyukov-2056340114.html
Российский защитник хочет покинуть "Анахайм", пишут СМИ
Российский защитник хочет покинуть "Анахайм", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Российский защитник хочет покинуть "Анахайм", пишут СМИ
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм Дакс" Павел Минтюков хочет обмена из клуба, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T15:36:00+03:00
2025-11-20T15:36:00+03:00
2025-11-20T15:39:00+03:00
хоккей
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
павел минтюков
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912531292_0:0:1086:612_1920x0_80_0_0_908fe78428bafb9c7cdea77d4bdd6ac7.jpg
/20251120/gotovets--2056249487.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912531292_0:0:1086:816_1920x0_80_0_0_9c8c5487a350ac3c71ed71863815a1bb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл), павел минтюков, спорт
Хоккей, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Павел Минтюков, Спорт
Российский защитник хочет покинуть "Анахайм", пишут СМИ
Российский хоккеист "Анахайма" Минтюков хочет обмена из клуба
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм Дакс" Павел Минтюков хочет обмена из клуба, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети Х.
Минтюков пропустил два последних матча лиги по решению тренера. По информации источника, 21-летнего россиянина не устраивает количество игрового времени и он изъявил желание перейти в другой клуб.
Сообщается, что генеральный менеджер "Анахайма" Пэт Вербик не намерен торопиться и отпускать защитника, который был выбран под десятым номером на драфте НХЛ 2022 года.
Минтюков выступает в составе "Анахайма" с октября 2023 года. Всего в его активе 149 матчей в лиге и 50 (9 голов + 41 передача) набранных очков.