Российский защитник хочет покинуть "Анахайм", пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм Дакс" Павел Минтюков хочет обмена из клуба, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети Х.

Минтюков пропустил два последних матча лиги по решению тренера. По информации источника, 21-летнего россиянина не устраивает количество игрового времени и он изъявил желание перейти в другой клуб.

Сообщается, что генеральный менеджер "Анахайма" Пэт Вербик не намерен торопиться и отпускать защитника, который был выбран под десятым номером на драфте НХЛ 2022 года.