Рейтинг@Mail.ru
Российский защитник хочет покинуть "Анахайм", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:36 20.11.2025 (обновлено: 15:39 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/mintyukov-2056340114.html
Российский защитник хочет покинуть "Анахайм", пишут СМИ
Российский защитник хочет покинуть "Анахайм", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Российский защитник хочет покинуть "Анахайм", пишут СМИ
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм Дакс" Павел Минтюков хочет обмена из клуба, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T15:36:00+03:00
2025-11-20T15:39:00+03:00
хоккей
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
павел минтюков
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912531292_0:0:1086:612_1920x0_80_0_0_908fe78428bafb9c7cdea77d4bdd6ac7.jpg
/20251120/gotovets--2056249487.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912531292_0:0:1086:816_1920x0_80_0_0_9c8c5487a350ac3c71ed71863815a1bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл), павел минтюков, спорт
Хоккей, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Павел Минтюков, Спорт
Российский защитник хочет покинуть "Анахайм", пишут СМИ

Российский хоккеист "Анахайма" Минтюков хочет обмена из клуба

© Фото : Пресс-служба "Анахайма"Российский защитник "Анахайм Дакс" Павел Минтюков
Российский защитник Анахайм Дакс Павел Минтюков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Анахайма"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм Дакс" Павел Минтюков хочет обмена из клуба, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети Х.
Минтюков пропустил два последних матча лиги по решению тренера. По информации источника, 21-летнего россиянина не устраивает количество игрового времени и он изъявил желание перейти в другой клуб.
Сообщается, что генеральный менеджер "Анахайма" Пэт Вербик не намерен торопиться и отпускать защитника, который был выбран под десятым номером на драфте НХЛ 2022 года.
Минтюков выступает в составе "Анахайма" с октября 2023 года. Всего в его активе 149 матчей в лиге и 50 (9 голов + 41 передача) набранных очков.
Защитник ХК Динамо Кирилл Готовец - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Хоккеист "Динамо" внесен в список травмированных до конца сезона
20 ноября, 11:52
 
ХоккейАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)Павел МинтюковСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала