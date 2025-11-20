Минское "Динамо" нанесло поражение ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" дома обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Минске и завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков (22-я минута), Сэм Энэс (23), Андрей Стась (27), Никита Пышкайло (49) и Даниил Сотишвили (59). У ЦСКА отличились Дмитрий Бучельников (30) и Виталий Абрамов (45).
20 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
21:05 • Yegor Borikov
22:25 • Сам Анас
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
26:03 • Андрей Стась
(Yegor Borikov, Даррен Диц)
48:09 • Никита Пышкайло
(Вадим Мороз, Даррен Диц)
58:39 • Даниил Сотишвили
29:09 • Дмитрий Бучельников
44:51 • Виталий Абрамов
Матч был посвящен Всемирному дню домашних животных. Символическое вбрасывание проводили лейтенант милиции Елизавета Горбачева и служебная собака Спайк. При этом пес укусил за перчатки капитана армейцев Павла Карнаухова и капитана минчан Стася.
Вратарь "Динамо" Василий Демченко провел свой 400-й матч в КХЛ. Канадский защитник минчан Даррен Диц, выступающий за сборную Казахстана, отметился голевой передачей и набрал 250-е очко в лиге.
В другом матче череповецкая "Северсталь" в овертайме дома обыграла "Адмирал" из Владивостока со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0).