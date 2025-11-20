Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" нанесло поражение ЦСКА в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Хоккей
 
22:11 20.11.2025 (обновлено: 01:00 21.11.2025)
Минское "Динамо" нанесло поражение ЦСКА в матче КХЛ
Минское "Динамо" нанесло поражение ЦСКА в матче КХЛ
Минское "Динамо" дома обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Минское "Динамо" нанесло поражение ЦСКА в матче КХЛ

Минское "Динамо" победило ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" дома обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Минске и завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков (22-я минута), Сэм Энэс (23), Андрей Стась (27), Никита Пышкайло (49) и Даниил Сотишвили (59). У ЦСКА отличились Дмитрий Бучельников (30) и Виталий Абрамов (45).
20 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Минск
5 : 2
ЦСКА
21:05 • Yegor Borikov
(Вадим Шипачев, Тай Смит)
22:25 • Сам Анас
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
26:03 • Андрей Стась
(Yegor Borikov, Даррен Диц)
48:09 • Никита Пышкайло
(Вадим Мороз, Даррен Диц)
58:39 • Даниил Сотишвили
(Кристиан Хенкель, Андрей Стась)
29:09 • Дмитрий Бучельников
(Никита Нестеров, Денис Зернов)
44:51 • Виталий Абрамов
(Денис Гурьянов, Джереми Рой)
Матч был посвящен Всемирному дню домашних животных. Символическое вбрасывание проводили лейтенант милиции Елизавета Горбачева и служебная собака Спайк. При этом пес укусил за перчатки капитана армейцев Павла Карнаухова и капитана минчан Стася.
Вратарь "Динамо" Василий Демченко провел свой 400-й матч в КХЛ. Канадский защитник минчан Даррен Диц, выступающий за сборную Казахстана, отметился голевой передачей и набрал 250-е очко в лиге.
"Динамо" (39 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (29) располагается на восьмой строчке. В следующем матче 22 ноября "Динамо" примет в Минске московский "Спартак", ЦСКА в армейском дерби дома сыграет с петербургским СКА.
В другом матче череповецкая "Северсталь" в овертайме дома обыграла "Адмирал" из Владивостока со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0).
