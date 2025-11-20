https://ria.ru/20251120/minoborony-2056321686.html
Белоусов рассказал о планах наметить новые горизонты сотрудничества с КНР
Белоусов рассказал о планах наметить новые горизонты сотрудничества с КНР
Белоусов рассказал о планах наметить новые горизонты сотрудничества с КНР
Минобороны РФ рассчитывает наметить новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере с Китаем, заявил глава ведомства Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:49:00+03:00
2025-11-20T14:49:00+03:00
2025-11-20T14:50:00+03:00
россия
китай
андрей белоусов
чжан юся
в мире
россия
китай
Новости
ru-RU
россия, китай, андрей белоусов, чжан юся
Россия, Китай, Андрей Белоусов, Чжан Юся, В мире
Белоусов рассказал о планах наметить новые горизонты сотрудничества с КНР
