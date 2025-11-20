Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о планах наметить новые горизонты сотрудничества с КНР
14:49 20.11.2025 (обновлено: 14:50 20.11.2025)
Белоусов рассказал о планах наметить новые горизонты сотрудничества с КНР
Минобороны РФ рассчитывает наметить новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере с Китаем, заявил глава ведомства Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.11.2025
2025
россия, китай, андрей белоусов, чжан юся, в мире
Россия, Китай, Андрей Белоусов, Чжан Юся, В мире
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ рассчитывает наметить новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере с Китаем, заявил глава ведомства Андрей Белоусов.
Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.
"Рассчитываю, что сегодня мы наметим новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере", – приводит слова Белоусова МО РФ.
Он также добавил, что военное сотрудничество России и Китая основано на доверии и понимании интересов друг друга.
Россия Китай Андрей Белоусов Чжан Юся
 
 
