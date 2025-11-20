Белоусов рассказал о планах наметить новые горизонты сотрудничества с КНР

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ рассчитывает наметить новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере с Китаем, заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

Он также добавил, что военное сотрудничество России и Китая основано на доверии и понимании интересов друг друга.