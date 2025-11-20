Рейтинг@Mail.ru
Миляев: Проект "Без срока давности" особенно важен для Тульской области
Тульская область
 
22:04 20.11.2025
Миляев: Проект "Без срока давности" особенно важен для Тульской области
Всероссийский просветительский проект "Без срока давности", цель которого - сохранение памяти о жертвах военных преступлений нацистов, имеет особое значение
2025
Тульская область
Миляев: Проект "Без срока давности" особенно важен для Тульской области

Глава Тульской области участвовал в форуме "Без срока давности"

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Всероссийский просветительский проект "Без срока давности", цель которого - сохранение памяти о жертвах военных преступлений нацистов, имеет особое значение для Тульской области, сказал губернатор региона Дмитрий Миляев.
Миляев принял участие в пленарном заседании "Нюрнберг. Современное звучание. К вопросу о реализации федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов", которое прошло в рамках международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", открывшегося в четверг в Москве.
"Тульская область подключилась к проекту "Без срока давности" еще в 2020 году. Огромная группа людей работала над установлением фактов геноцида по отношению к советскому народу, проживавшему на территории нашего региона в годы Великой Отечественной войны. В нее вошли следственные органы, прокуратура, органы федеральной службы безопасности, государственный и муниципальные архивы, эксперты, историки. Итогом работы стало решение Тульского областного суда в 2024 году – признание действий немецко-фашистских войск на территории нашего региона геноцидом. Отмечу, что пострадало более 15500 человек. Это были как мирные жители, так и пленные красноармейцы. Важно дать юридическую итоговую оценку действиям немецко-фашистских войск", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Глава региона сообщил, что работа по выявлению фактов преступлений нацистов и их пособников продолжается. В апреле 2020 года в регионе заработал портал "Живи и помни", посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Еще один важный инструмент – электронные выставки архивных документов на сайте госархива области. В марте этого года в Тульском государственном музее оружия прошел международный форум, на котором обсудили вопросы сохранения исторической памяти о Второй мировой войне. В год 80-летия Победы прошел цикл выездных занятий по передвижной выставке "Без срока давности", на которой были представлены находки поискового отряда "Безмолвие". В атриуме Тульского кремля состоялась выставка "Одна на всех. Победа!", важной частью которой стала тема преступлений нацистов.
В сфере образования ежегодно проводятся конкурсы для обучающихся и педагогов, научно-практические и педагогические форумы. В этом году во всероссийском фестивале музейных экспозиций образовательных организаций "Без срока давности" приняли участие 28 школьных музеев региона. В конце сентября в Туле состоялся первый открытый форум школьных музеев ЦФО, приуроченный к 80-летию Победы.
Миляев напомнил, что в следующем году Тульская область отметит 85-летие Тульской оборонительной операции и 50-летие присвоения Туле почетного звания "Город-герой". Уже сегодня в Тульском военно-историческом музее размещены экспонаты, посвященные проекту "Без срока давности". В следующем году откроется отдельная экспозиция, которая станет важной частью дела сохранения исторической памяти. Кроме того, материалы по этой теме будут включены в учебник "История нашего края. Тульская область" для учеников 7-го класса.
Как отметил глава Тульской области, форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" имеет консолидирующее, цементирующее значение для общества.
"Благодаря этой инициативе мы на основе исторической памяти о наших героях объединяем все поколения – от мала до велика. Это достаточно серьезная и важная работа. Правду важно не только знать и сохранять, но и передавать из поколения в поколение", – подчеркнул Миляев.
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Объекты стадиона "Арсенал" в Туле вернули государству благодаря Миляеву
18 ноября, 22:00
 
Тульская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
