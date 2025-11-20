Миляев: Проект "Без срока давности" особенно важен для Тульской области

Глава региона сообщил, что работа по выявлению фактов преступлений нацистов и их пособников продолжается. В апреле 2020 года в регионе заработал портал "Живи и помни", посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Еще один важный инструмент – электронные выставки архивных документов на сайте госархива области. В марте этого года в Тульском государственном музее оружия прошел международный форум, на котором обсудили вопросы сохранения исторической памяти о Второй мировой войне. В год 80-летия Победы прошел цикл выездных занятий по передвижной выставке "Без срока давности", на которой были представлены находки поискового отряда "Безмолвие". В атриуме Тульского кремля состоялась выставка "Одна на всех. Победа!", важной частью которой стала тема преступлений нацистов.