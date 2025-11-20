По итогам операции "Нелегал" возбудили около 4,8 тысячи дел

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, возбудили по итогам операции "Нелегал-2025", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, подведены итоги федеральной комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал – 2025".
"В ходе проводимых мероприятий возбуждено порядка 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тысячи уголовных дел по иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия, незаконным пересечением государственной границы, а также экстремистской направленности и террористического характера", - написала она в своем Telegram-канале.
Волк добавила, что также в ходе операции было выявлено 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 – в межгосударственном розыске и 37 – в международном розыске.
