По итогам операции "Нелегал" возбудили около 4,8 тысячи дел
09:22 20.11.2025
По итогам операции "Нелегал" возбудили около 4,8 тысячи дел
По итогам операции "Нелегал" возбудили около 4,8 тысячи дел
2025-11-20T09:22:00+03:00
2025-11-20T09:22:00+03:00
По итогам операции "Нелегал" возбудили около 4,8 тысячи дел

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, возбудили по итогам операции "Нелегал-2025", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, подведены итоги федеральной комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал – 2025".
«
"В ходе проводимых мероприятий возбуждено порядка 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тысячи уголовных дел по иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия, незаконным пересечением государственной границы, а также экстремистской направленности и террористического характера", - написала она в своем Telegram-канале.
Волк добавила, что также в ходе операции было выявлено 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 – в межгосударственном розыске и 37 – в международном розыске.
Столичные полицейские пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Москве пресекли канал незаконной миграции
20 мая, 10:57
 
