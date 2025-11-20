Рейтинг@Mail.ru
Командующий группировкой войск "Юг" принял участие в совещании с Путиным
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 20.11.2025
Командующий группировкой войск "Юг" принял участие в совещании с Путиным
Командующий группировкой войск "Юг" принял участие в совещании с Путиным - РИА Новости, 20.11.2025
Командующий группировкой войск "Юг" принял участие в совещании с Путиным
Командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным, следует из трансляции. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Командующий группировкой войск "Юг" принял участие в совещании с Путиным

Командующий группировкой "Юг" Медведев принял участие в совещании с Путиным

Президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
Президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки Запад - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным, следует из трансляции.
Путин в четверг посетил командный пункт, где провел совещание с участием начальника Генштаба ВС РФ, начальника главного оперативного управления, командующих группировками "Запад" и "Юг".
Восьмого ноября был опубликован указ, которым президент назначил бывшего командующего группировкой войск "Южная" генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ВС России завершают освобождение Иванополья
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
