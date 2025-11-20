https://ria.ru/20251120/meduza-2056251301.html
В Малайзии ребенок из России умер после того, как его ужалила медуза
В Малайзии ребенок из России умер после того, как его ужалила медуза - РИА Новости, 20.11.2025
В Малайзии ребенок из России умер после того, как его ужалила медуза
Двухлетний мальчик из России умер на малайзийском острове Лангкави спустя четыре дня после того, как его ужалила медуза, сообщает портал Free Malaysia Today. РИА Новости, 20.11.2025
ДЖАКАРТА, 20 ноя – РИА Новости.
Двухлетний мальчик из России умер на малайзийском острове Лангкави спустя четыре дня после того, как его ужалила медуза, сообщает портал Free Malaysia Today
"Двухлетний Владимир скончался в больнице Sultanah Bahiyah в Алор-Сетаре, штат Кедах", - пишет издание.
Отец мальчика сообщил, что у Владимира возникли серьёзные осложнения после укуса.
"Владимир и его мать Ольга плавали на мелководье на пляже Пантай-Ченанг, когда внезапно (ребенок - ред.) закричал от боли. Ольга поспешно вытащила его на берег, но он перестал дышать", - рассказал порталу отец погибшего мальчика.
Он поблагодарил медиков за то, что они сделали всё возможное для спасения Владимира, и сказал, что семья не рассматривает возможность подачи судебного иска.
"Тем не менее, он надеется, что этот инцидент послужит предупреждением другим посетителям о наличии медуз в водах Лангкави и об опасности, которую они представляют", - сообщает портал.
Родители мальчика планируют кремировать Владимира в Малайзии
, а затем забрать его прах в Россию
