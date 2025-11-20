В Госдуме рассказали о работе медиков-целевиков

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выпускники медицинских вузов, которые обучались по целевому договору, после окончания специалитета или ординатуры трудоустраиваются в медицинскую организацию на полноценную ставку с заработной платой, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре.

"После окончания программ специалитета или программ ординатуры выпускник трудоустраивается в медорганизацию, в которой у молодого специалиста будет наставник. При этом выпускник трудоустраивается в медорганизацию на полноценную ставку, с заработной платой, которая будет соответствовать должности и ставке", - сказал он.

Депутат добавил, что по окончании университета или ординатуры выпускник медик, трудоустраивается в медицинскую организацию государственную, муниципальную или частную, которая работает в системе госгарантий, тогда у него появляется наставничество.

"После окончания срока наставничества, это может быть один-два года - до трех лет, по определенным специальностям он сразу же выходит на периодическую аккредитацию. Напомню, после окончания вуза или программы ординатуры выпускник получает первичную аккредитацию или первичную специализированную аккредитацию. Наставничество может не осуществляться в случае, если выпускник идет в частную медицинскую организацию, которая не работает в системе госгарантий", - рассказал депутат.