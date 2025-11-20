Рейтинг@Mail.ru
Центральный университет проведет финал олимпиады школьников по математике
20.11.2025
Центральный университет проведет финал олимпиады школьников по математике
Центральный университет проведет финал олимпиады школьников по математике
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по математике в 2025/26 учебном году пройдет с 14 по 20 апреля в Центральном университете,... РИА Новости, 20.11.2025
Новости
общество, россия
Общество, Россия
Центральный университет проведет финал олимпиады школьников по математике

Финал Всероссийской олимпиады школьников по математике пройдет 14-20 апреля

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по математике в 2025/26 учебном году пройдет с 14 по 20 апреля в Центральном университете, сообщает пресс-служба вуза.
Приказ о сроках и местах проведения заключительного этапа олимпиады выпустило министерство просвещения РФ.
Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится для учеников 4-11 классов по 24 общеобразовательным предметам и охватывает более 6,5 миллиона учащихся. Она состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного.
К участию в заключительном этапе допускаются участники регионального этапа ВсОШ текущего учебного года, набравшие на региональном этапе проходной балл, а также победители и призеры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение.
Этап проводится по заданиям, разработанным для 9-11 классов и состоит из двух теоретических туров, каждый из которых содержит по четыре задачи. На решение задач каждого тура у участников есть пять часов. Итоги подводятся по сумме баллов за выполнение заданий обоих туров.
Центральный университет выступит организатором олимпиады, обеспечит экскурсионную и образовательную программы с привлечением партнеров, а также проведет церемонии открытия и награждения.
"Для Центрального университета большая гордость принять заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике в этом учебном году. Мы видим в этом важную миссию по развитию интеллектуального потенциала нашей страны. У вуза есть опыт подготовки талантливых школьников к выступлениям на международных соревнованиях, выдающиеся результаты наших сборных на олимпиадах по искусственному интеллекту и кибербезопасности — тому подтверждение, и мы очень рады стать площадкой, где объединятся лучшие юные умы страны", - приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.
В пресс-службе напомнили, что школьные сборные России под руководством Центрального университета и партнеров трижды становились победителями в престижных мировых соревнованиях для старшеклассников: в 2024 и 2025 годах на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), а также на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) в 2025 году.
