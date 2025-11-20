Центральный университет проведет финал олимпиады школьников по математике

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по математике в 2025/26 учебном году пройдет с 14 по 20 апреля в Центральном университете, сообщает пресс-служба вуза.

Приказ о сроках и местах проведения заключительного этапа олимпиады выпустило министерство просвещения РФ.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится для учеников 4-11 классов по 24 общеобразовательным предметам и охватывает более 6,5 миллиона учащихся. Она состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного.

К участию в заключительном этапе допускаются участники регионального этапа ВсОШ текущего учебного года, набравшие на региональном этапе проходной балл, а также победители и призеры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение.

Этап проводится по заданиям, разработанным для 9-11 классов и состоит из двух теоретических туров, каждый из которых содержит по четыре задачи. На решение задач каждого тура у участников есть пять часов. Итоги подводятся по сумме баллов за выполнение заданий обоих туров.

Центральный университет выступит организатором олимпиады, обеспечит экскурсионную и образовательную программы с привлечением партнеров, а также проведет церемонии открытия и награждения.

"Для Центрального университета большая гордость принять заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике в этом учебном году. Мы видим в этом важную миссию по развитию интеллектуального потенциала нашей страны. У вуза есть опыт подготовки талантливых школьников к выступлениям на международных соревнованиях, выдающиеся результаты наших сборных на олимпиадах по искусственному интеллекту и кибербезопасности — тому подтверждение, и мы очень рады стать площадкой, где объединятся лучшие юные умы страны", - приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.