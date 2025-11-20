Суд разрешил рассмотрение иска Массы к FIA и Экклстоуну от 2008 года

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лондонский Высокий суд постановил, что иск бывшего пилота "Феррари" Фелипе Массы на 100 миллионов евро против Международной автомобильной федерации (FIA), "Формулы-1" и бывшего главы серии Берни Экклстоуна может быть рассмотрен, сообщает TSN со ссылкой на материалы дела.