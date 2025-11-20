Суд разрешил рассмотрение иска Массы к FIA и Экклстоуну от 2008 года

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лондонский Высокий суд постановил, что иск бывшего пилота "Феррари" Фелипе Массы на 100 миллионов евро против Международной автомобильной федерации (FIA), "Формулы-1" и бывшего главы серии Берни Экклстоуна может быть рассмотрен, сообщает TSN со ссылкой на материалы дела.
В четверг во время заседания судья определил, что у Массы есть реальные шансы доказать наличие сговора со стороны Экклстоуна и должностных лиц FIA, однако отказал ему в иске о нарушении контрактных обязательств со стороны организаций перед самим бразильцем. Также судья заявил, что будущие судебные разбирательства будут сложными и бразильцу предстоит доказать причинно-следственную связь между действиями ответчиков и потерей титула. По иску о пересмотре чемпионства суд обозначил, что не вправе переписывать результаты чемпионата 2008 года, так как данная возможность входит только в правовую сферу FIA.
Ранее Масса подал заявление в суд Лондона о признании его чемпионом "Формулы-1" сезона-2008, из-за чего британский пилот Льюис Хэмилтон, выступавший в то время за "Макларен", может потерять свой первый титул. По информации источника, сторона бразильца рассчитывает на благоприятный исход дела. При этом представители Массы сообщали о готовности предложить суду альтернативу в виде признания его чемпионом вместе с Хэмилтоном, так как британец не имеет никакого отношения к скандалу, произошедшему на Гран-при Сингапура. Также Масса потребовал 100 миллионов евро в виде компенсации за потенциальные спонсорские соглашения, которые он мог получить, став чемпионом мира. Предварительные слушания в суде состоялись 31 октября, однако не привели к какому-либо результату, а адвокат FIA Джон Мержад назвал процесс "пустой тратой времени".
В гонке Гран-при Сингапура сезона-2008 бразильский гонщик "Рено" Нельсон Пике - младший умышленно разбил болид, чтобы вызвать машину безопасности и помочь одержать победу своему партнеру по команде Фернандо Алонсо. Хэмилтон в той гонке стал третьим. Пилотировавший "Феррари" Масса из-за автомобиля безопасности провел неудачный пит-стоп и в итоге финишировал 13-м. По итогам сезона Хэмилтон впервые в карьере стал чемпионом мира, опередив Массу в общем зачете на одно очко.
Информация о скандальном поступке Пике стала достоянием общественности в 2009 году. Тогда Масса призывал FIA отменить результаты Гран-при Сингапура, но по уставу организации нельзя было пересмотреть итоги сезона постфактум. Позднее Экклстоун рассказал, что он и возглавлявший тогда FIA Макс Мосли узнали о поступке Пике, но решили ничего не делать, чтобы избежать большого скандала.
Массе 44 года, он выступал в "Формуле-1" за "Заубер", "Феррари" и "Уильямс". На его счету 272 гонки и 11 побед, 41 раз бразилец поднимался на подиум.
