Захарова рассказала о помощи России в нормализации поставок топлива в Мали
17:07 20.11.2025
Захарова рассказала о помощи России в нормализации поставок топлива в Мали
в мире, россия, мали, москва, мария захарова, аль-каида
В мире, Россия, Мали, Москва, Мария Захарова, Аль-Каида
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Африканский корпус МО РФ проводит активную работу для нормализации поставок топлива в Мали, Москва будет и дальше оказывать помощь по этому направлению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (связана с Аль-Каидой*) 3 сентября объявила о намерении отрезать пути поставки топлива в Мали, после чего в течение двух недель по всей стране в результате засад было уничтожено более 100 цистерн с топливом.
"Африканский корпус МО РФ проводит активную работу на земле по просьбе властей Мали в целях нормализации поставок топлива. В частности, были организованы посты по маршруту движения автоколонн, сопровождения по земле и воздуху, а также поисковые действия... В последние дни отмечается снижение остроты топливного кризиса в Мали. Россия намерена и далее оказывать необходимое содействие дружественному малийскому народу в преодолении возникающих трудностей на пути обеспечения самостоятельного устойчивого развития", - сказала она в ходе брифинга.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Италия - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Италия призвала соотечественников покинуть Мали
29 октября, 21:42
 
В миреРоссияМалиМоскваМария ЗахароваАль-Каида
 
 
