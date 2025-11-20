Захарова рассказала о помощи России в нормализации поставок топлива в Мали

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Африканский корпус МО РФ проводит активную работу для нормализации поставок топлива в Мали, Москва будет и дальше оказывать помощь по этому направлению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Африканский корпус МО РФ проводит активную работу на земле по просьбе властей Мали в целях нормализации поставок топлива. В частности, были организованы посты по маршруту движения автоколонн, сопровождения по земле и воздуху, а также поисковые действия... В последние дни отмечается снижение остроты топливного кризиса в Мали. Россия намерена и далее оказывать необходимое содействие дружественному малийскому народу в преодолении возникающих трудностей на пути обеспечения самостоятельного устойчивого развития", - сказала она в ходе брифинга.