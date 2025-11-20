Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск брата предполагаемого лидера "Махонинских"*
11:37 20.11.2025 (обновлено: 11:38 20.11.2025)
МВД объявило в розыск брата предполагаемого лидера "Махонинских"*
МВД объявило в розыск брата предполагаемого лидера "Махонинских"* - РИА Новости, 20.11.2025
МВД объявило в розыск брата предполагаемого лидера "Махонинских"*
МВД РФ объявило в розыск брата предполагаемого лидера преступного сообщества "Махонинские"* Андрея Махонина по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.11.2025
происшествия, россия, челябинск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Челябинск, Генеральная прокуратура РФ
МВД объявило в розыск брата предполагаемого лидера "Махонинских"*

МВД объявило в розыск брата предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"

© Фото : ФСБ РоссииЗадержание Александра Махонина
Задержание Александра Махонина - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : ФСБ России
Задержание Александра Махонина. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск брата предполагаемого лидера преступного сообщества "Махонинские"* Андрея Махонина по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Махонина в базе розыска.
По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест Александра Махонина, ставшего фигурантом дела об организации преступного сообщества "Махонинские"* .
Советский районный суд Челябинска 14 ноября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, и изъял в доход государства их имущество стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Также инстанция признала сообщество экстремистским, деятельность которого на территории РФ запрещена. После заседания суда Александр Махонин был задержан сотрудниками региональных УФСБ РФ и ГУМВД.
Источник отмечал, что в отношении Махонина и иных участников возбуждено уголовное дело по статье 210 УК России (организация преступного сообщества).
В свою очередь Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские"*, которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались среди прочего криминальными способами.
Генпрокуратура просила обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм.
* Сообщество "Махонинские" признано экстремистским по решению суда
ПроисшествияРоссияЧелябинскГенеральная прокуратура РФ
 
 
