МВД объявило в розыск брата предполагаемого лидера "Махонинских"*

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск брата предполагаемого лидера преступного сообщества "Махонинские"* Андрея Махонина по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Махонина в базе розыска.

По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест Александра Махонина, ставшего фигурантом дела об организации преступного сообщества "Махонинские"* .

Советский районный суд Челябинска 14 ноября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, и изъял в доход государства их имущество стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Также инстанция признала сообщество экстремистским, деятельность которого на территории РФ запрещена. После заседания суда Александр Махонин был задержан сотрудниками региональных УФСБ РФ и ГУМВД.

Источник отмечал, что в отношении Махонина и иных участников возбуждено уголовное дело по статье 210 УК России (организация преступного сообщества).

В свою очередь Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские"*, которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались среди прочего криминальными способами.

Генпрокуратура просила обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм.