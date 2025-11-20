Стало известно, где похоронят олимпийскую чемпионку Олюнину-Панарину

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Алевтину Олюнину-Панарину, скончавшуюся в возрасте 83 лет, похоронят в субботу на Аллее почетных граждан в Костроме, сообщили РИА Новости в администрации региона.