Стало известно, где похоронят олимпийскую чемпионку Олюнину-Панарину

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Алевтину Олюнину-Панарину, скончавшуюся в возрасте 83 лет, похоронят в субботу на Аллее почетных граждан в Костроме, сообщили РИА Новости в администрации региона.
В среду портал государственных органов Костромской области сообщил, что олимпийская чемпионка, почетный гражданин города Костромы ушла из жизни в возрасте 83 лет. Как сказано на сайте Федерации лыжных гонок России, Олюнина-Панарина скончалась в больнице вечером 18 ноября после продолжительной болезни.
"Похороны пройдут в субботу на центральном кладбище в Костроме. Похоронят Алевтину Сергеевну Олюнину-Панарину на Аллее почетных граждан", - рассказали в областной администрации.
Алевтина Сергеевна Олюнина-Панарина родилась 15 августа 1942 года в деревне Пчёлкино Судиславского района Костромской области. За время спортивной карьеры 13 раз становилась чемпионкой СССР, трижды побеждала на чемпионатах мира и имела звание "Заслуженный мастер спорта". Олюнина-Панарина завоевала золото зимних Олимпийских игр 1972 года в японском Саппоро в эстафете 3 по 5 км и серебро в индивидуальной гонке на 10 км. Она первая спортсменка из Костромской области, ставшая олимпийским призером. Также была двукратной чемпионкой мира.