Лондон расширил временное исключение из-под санкций для компании "Лукойла"
Великобритания расширила временное исключение из-под санкций для болгарских предприятий "Лукойла" на компанию по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria... РИА Новости, 20.11.2025
Британия исключила из-под санкций компанию "Лукойла" по заправке самолетов