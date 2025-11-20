Рейтинг@Mail.ru
Лондон расширил временное исключение из-под санкций для компании "Лукойла" - РИА Новости, 20.11.2025
18:35 20.11.2025
Лондон расширил временное исключение из-под санкций для компании "Лукойла"
Лондон расширил временное исключение из-под санкций для компании "Лукойла" - РИА Новости, 20.11.2025
Лондон расширил временное исключение из-под санкций для компании "Лукойла"
Великобритания расширила временное исключение из-под санкций для болгарских предприятий "Лукойла" на компанию по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria... РИА Новости, 20.11.2025
в мире, великобритания, болгария, лукойл
В мире, Великобритания, Болгария, ЛУКОЙЛ
Лондон расширил временное исключение из-под санкций для компании "Лукойла"

Британия исключила из-под санкций компанию "Лукойла" по заправке самолетов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Стенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
ЛОНДОН, 20 ноя - РИА Новости. Великобритания расширила временное исключение из-под санкций для болгарских предприятий "Лукойла" на компанию по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, говорится в уведомлении британского минфина.
Ранее Великобритания выдала временную лицензию на операции в стране болгарских предприятий "Лукойла" после введения санкций против компании. Изначально лицензию на операции в Британии получили компании Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD.
"Lukoil Aviation Bulgaria EOOD", - говорится в обновленной лицензии.
Как сообщается на сайте "Лукойла", Lukoil Aviation Bulgaria EOOD является предприятием, осуществляющим операционную деятельность по заправке воздушных судов "в крыло" в международных аэропортах Болгарии и Молдавии.​
Из-под санкций также временно освобождена компания по поставкам бункерного топлива Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.
Лицензия вступает в силу с 14 ноября 2025 года и истекает 14 февраля 2026 года.
