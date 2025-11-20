Лондон преследует враждебный антироссийский курс, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лондон представляет свои действия в качестве благих намерений, однако преследует враждебный антироссийский курс, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Лондоном словесно раздувается мыльный пузырь благих намерений, но в основе реальных поступков устойчиво лежит враждебный антироссийский курс. В результате полностью перечеркнуты все двусторонние наработки последних десятилетий – свернуты межведомственные и гуманитарные программы, подорван товарооборот и обмен инвестициями, отсутствует рабочий контакт на высоком политическом уровне, соприкосновения на многосторонних площадках далеки от конструктивного взаимодействия", - сказала дипломат.

По ее словам, только вопросы функционирования дипломатических представительств остаются в фокусе обоюдного внимания внешнеполитических ведомств.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, утверждала, что советник по вопросам безопасности премьера Великобритании Джонатан Пауэлл в этом году связывался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым в попытке установить канал связи и донести позицию Британии и Европы на фоне их обеспокоенности неустойчивой позицией американской администрации по вопросу Украины . При этом, по словам источников издания, телефонный разговор был однократным и не увенчался успехом.