Лондон преследует враждебный антироссийский курс, заявила Захарова

20.11.2025
Захарова: Лондон представляет свои действия в качестве благих намерений
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лондон представляет свои действия в качестве благих намерений, однако преследует враждебный антироссийский курс, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Лондоном словесно раздувается мыльный пузырь благих намерений, но в основе реальных поступков устойчиво лежит враждебный антироссийский курс. В результате полностью перечеркнуты все двусторонние наработки последних десятилетий – свернуты межведомственные и гуманитарные программы, подорван товарооборот и обмен инвестициями, отсутствует рабочий контакт на высоком политическом уровне, соприкосновения на многосторонних площадках далеки от конструктивного взаимодействия", - сказала дипломат.
По ее словам, только вопросы функционирования дипломатических представительств остаются в фокусе обоюдного внимания внешнеполитических ведомств.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, утверждала, что советник по вопросам безопасности премьера Великобритании
Джонатан Пауэлл в этом году связывался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым
в попытке установить канал связи и донести позицию Британии и Европы
на фоне их обеспокоенности неустойчивой позицией американской администрации по вопросу Украины
. При этом, по словам источников издания, телефонный разговор был однократным и не увенчался успехом.
В свою очередь Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.