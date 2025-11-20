"Барселона" в 2023 году просила Левандовского прекратить забивать голы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Руководство испанской "Барселоны" просило нападающего Роберта Левандовского прекратить забивать голы, чтобы не платить трансферный бонус мюнхенской "Баварии", сообщает Marca со ссылкой на недавно вышедшую биографию футболиста.
В книге "Левандовский. Настоящий", написанной Себастьяном Сташевским, утверждается, что такая просьба имела место за два тура до конца сезона-2022/23, когда каталонский клуб уже обеспечил себе титул, а польский форвард был лучшим бомбардиром лиги с 23 голами. "Барселона", находившаяся в нестабильном финансовом положении, не могла себе позволить выплатить бывшему клубу Левандовского бонус в размере 2,5 млн евро, если бы игрок забил 25 голов.
Отмечается, что Левандовский выполнил просьбу совета директоров, хотя и был сильно удивлен. Тогда он все равно выиграл приз лучшему бомбардиру турнира, опередив Карима Бензема.
Левандовскому 37 лет, в 2022 году он перешел из "Баварии" в "Барселону", где играет в настоящее время. На его счету 108 мячей в 159 играх за каталонский клуб.