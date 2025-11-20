Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" в 2023 году просила Левандовского прекратить забивать голы - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:43 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/levandovskiy-2056164667.html
"Барселона" в 2023 году просила Левандовского прекратить забивать голы
"Барселона" в 2023 году просила Левандовского прекратить забивать голы - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
"Барселона" в 2023 году просила Левандовского прекратить забивать голы
Руководство испанской "Барселоны" просило нападающего Роберта Левандовского прекратить забивать голы, чтобы не платить трансферный бонус мюнхенской "Баварии",... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T01:43:00+03:00
2025-11-20T01:43:00+03:00
футбол
спорт
роберт левандовский
карим бензема
барселона
бавария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852199631_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_abe8066d52a5b127191241cffbe5218b.jpg
/20251119/barselona-2055954606.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852199631_125:0:1149:768_1920x0_80_0_0_becc92df3ac2370dfc58294e69e5d6f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, роберт левандовский, карим бензема, барселона, бавария
Футбол, Спорт, Роберт Левандовский, Карим Бензема, Барселона, Бавария
"Барселона" в 2023 году просила Левандовского прекратить забивать голы

"Барселона" просила Левандовского не забивать, чтобы не выплачивать бонус

© пресс-служба клуба "Барселона"Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский
Нападающий Барселоны Роберт Левандовский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© пресс-служба клуба "Барселона"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Руководство испанской "Барселоны" просило нападающего Роберта Левандовского прекратить забивать голы, чтобы не платить трансферный бонус мюнхенской "Баварии", сообщает Marca со ссылкой на недавно вышедшую биографию футболиста.
В книге "Левандовский. Настоящий", написанной Себастьяном Сташевским, утверждается, что такая просьба имела место за два тура до конца сезона-2022/23, когда каталонский клуб уже обеспечил себе титул, а польский форвард был лучшим бомбардиром лиги с 23 голами. "Барселона", находившаяся в нестабильном финансовом положении, не могла себе позволить выплатить бывшему клубу Левандовского бонус в размере 2,5 млн евро, если бы игрок забил 25 голов.
Отмечается, что Левандовский выполнил просьбу совета директоров, хотя и был сильно удивлен. Тогда он все равно выиграл приз лучшему бомбардиру турнира, опередив Карима Бензема.
Левандовскому 37 лет, в 2022 году он перешел из "Баварии" в "Барселону", где играет в настоящее время. На его счету 108 мячей в 159 играх за каталонский клуб.
Камп Ноу, стадион клуба Барселона - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Стало известно, когда "Барселона" сыграет на обновленном "Камп Ноу"
19 ноября, 11:20
 
ФутболСпортРоберт ЛевандовскийКарим БенземаБарселонаБавария
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала