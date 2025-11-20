"Барселона" в 2023 году просила Левандовского прекратить забивать голы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Руководство испанской "Барселоны" просило нападающего Роберта Левандовского прекратить забивать голы, чтобы не платить трансферный бонус мюнхенской "Баварии", сообщает Marca со ссылкой на недавно вышедшую биографию футболиста.