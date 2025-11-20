Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Ирана вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 20.11.2025
19:23 20.11.2025
Лавров обсудил с главой МИД Ирана вопросы региональной безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи в четверг вопросы региональной безопасности, сообщили в российском... РИА Новости, 20.11.2025
в мире
россия
сергей лавров
аббас аракчи
иран
россия
иран
в мире, россия, сергей лавров, аббас аракчи, иран
В мире, Россия, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Иран
Лавров обсудил с главой МИД Ирана вопросы региональной безопасности

Лавров обсудил с Аракчи вопросы региональной безопасности

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи в четверг вопросы региональной безопасности, сообщили в российском дипведомстве.
"Двадцатого ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Основной темой беседы стали вопросы региональной безопасности", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят международную повестку
Вчера, 16:18
 
