Лавров обсудил с главой МИД Ирана вопросы региональной безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи в четверг вопросы региональной безопасности, сообщили в российском... РИА Новости, 20.11.2025
Лавров обсудил с главой МИД Ирана вопросы региональной безопасности
