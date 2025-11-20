Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят международную повестку - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056356121.html
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят международную повестку
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят международную повестку - РИА Новости, 20.11.2025
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят международную повестку
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудит со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым двустороннее сотрудничество и международную повестку дня,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:18:00+03:00
2025-11-20T16:18:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
москва
мария захарова
сергей лавров
максим рыженков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056238971.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, москва, мария захарова, сергей лавров, максим рыженков
В мире, Россия, Белоруссия, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, Максим Рыженков
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят международную повестку

Захарова: Лавров обсудит с главой МИД Белоруссии международную повестку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудит со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым двустороннее сотрудничество и международную повестку дня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На полях мероприятия главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, в том числе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. А также обменяются мнениями по международной повестке дня", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Ранее дипломат сообщила, что глава белорусского МИД посетит Москву 24-25 ноября по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса
Вчера, 11:15
 
В миреРоссияБелоруссияМоскваМария ЗахароваСергей ЛавровМаксим Рыженков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала