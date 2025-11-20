https://ria.ru/20251120/lavrov-2056354296.html
Лавров примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке
Лавров примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 20.11.2025
Лавров примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:11:00+03:00
2025-11-20T16:11:00+03:00
2025-11-20T16:11:00+03:00
в мире
россия
бишкек
мария захарова
сергей лавров
одкб
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056238971.html
россия
бишкек
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать седьмого ноября министр иностранных дел Сергей Лавров
планирует принять участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
. Мероприятие состоится под председательством киргизской стороны в Бишкеке
перед запланированной в этот день очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова
на брифинге.
По ее словам, стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в регионе, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития ОДКБ.
"Российская сторона проинформирует союзников о приоритетах своего председательства в организации в будущем 2026 году", - добавила Захарова.