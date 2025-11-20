Лавров примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать седьмого ноября министр иностранных дел Сергей Лавров планирует принять участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ . Мероприятие состоится под председательством киргизской стороны в Бишкеке перед запланированной в этот день очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в регионе, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития ОДКБ.