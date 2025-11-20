Рейтинг@Mail.ru
Лавров примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 20.11.2025
16:11 20.11.2025
Лавров примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке
Лавров примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 20.11.2025
Лавров примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:11:00+03:00
2025-11-20T16:11:00+03:00
в мире
россия
бишкек
мария захарова
сергей лавров
одкб
Новости
в мире, россия, бишкек, мария захарова, сергей лавров, одкб
В мире, Россия, Бишкек, Мария Захарова, Сергей Лавров, ОДКБ
Лавров примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке

Лавров 27 ноября примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать седьмого ноября министр иностранных дел Сергей Лавров планирует принять участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством киргизской стороны в Бишкеке перед запланированной в этот день очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в регионе, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития ОДКБ.
"Российская сторона проинформирует союзников о приоритетах своего председательства в организации в будущем 2026 году", - добавила Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса
Вчера, 11:15
 
