Россия документирует все преступления киевского режима, заявил Лавров

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия документирует все преступления киевского режима, которые были совершены после госпереворота на Украине в 2014 году, все преступники понесут заслуженное наказание, заявил глава МИД Россия Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Нюрнберг".
"Все то, что мы документировали по преступлениям киевского режима после госпереворота, имеет огромное значение. Нет сомнений, что эти материалы со временем будут востребованы, и что преступники понесут заслуженные наказания", - заявил он.
Глава российского МИД также отметил, что для фиксирования всех преступлений, которые совершил киевский режим, была создана новая должность – посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Ее занимает Родион Мирошник, который лично прошел через многие события, связанные с реализацией Минских договоренностей, которые тоже были сознательно сорваны.
"Пару лет назад подписавшие эти договоренности тогдашний президент Украины Петр Порошенко*, тогдашний федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд сказали, что они и не собирались их (Минские соглашения – ред.) выполнять. Вот такое отношение к международному праву. Решения Совета Безопасности ООН обязаны выполнять все без исключения члены ООН, так же, как и решения Нюрнбергского трибунала", - добавил Лавров.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму