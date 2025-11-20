Россия документирует все преступления киевского режима, заявил Лавров

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия документирует все преступления киевского режима, которые были совершены после госпереворота на Украине в 2014 году, все преступники понесут заслуженное наказание, заявил глава МИД Россия Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Нюрнберг".

"Все то, что мы документировали по преступлениям киевского режима после госпереворота, имеет огромное значение. Нет сомнений, что эти материалы со временем будут востребованы, и что преступники понесут заслуженные наказания", - заявил он.