Рейтинг@Mail.ru
Россия документирует все преступления киевского режима, заявил Лавров - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 20.11.2025 (обновлено: 11:24 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056240426.html
Россия документирует все преступления киевского режима, заявил Лавров
Россия документирует все преступления киевского режима, заявил Лавров - РИА Новости, 20.11.2025
Россия документирует все преступления киевского режима, заявил Лавров
Россия документирует все преступления киевского режима, которые были совершены после госпереворота на Украине в 2014 году, все преступники понесут заслуженное... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:23:00+03:00
2025-11-20T11:24:00+03:00
в мире
германия
россия
украина
сергей лавров
родион мирошник
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056238971.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, украина, сергей лавров, родион мирошник, оон
В мире, Германия, Россия, Украина, Сергей Лавров, Родион Мирошник, ООН
Россия документирует все преступления киевского режима, заявил Лавров

Лавров: все преступники киевского режима понесут наказание

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия документирует все преступления киевского режима, которые были совершены после госпереворота на Украине в 2014 году, все преступники понесут заслуженное наказание, заявил глава МИД Россия Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Нюрнберг".
"Все то, что мы документировали по преступлениям киевского режима после госпереворота, имеет огромное значение. Нет сомнений, что эти материалы со временем будут востребованы, и что преступники понесут заслуженные наказания", - заявил он.
Глава российского МИД также отметил, что для фиксирования всех преступлений, которые совершил киевский режим, была создана новая должность – посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Ее занимает Родион Мирошник, который лично прошел через многие события, связанные с реализацией Минских договоренностей, которые тоже были сознательно сорваны.
"Пару лет назад подписавшие эти договоренности тогдашний президент Украины Петр Порошенко*, тогдашний федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд сказали, что они и не собирались их (Минские соглашения – ред.) выполнять. Вот такое отношение к международному праву. Решения Совета Безопасности ООН обязаны выполнять все без исключения члены ООН, так же, как и решения Нюрнбергского трибунала", - добавил Лавров.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса
Вчера, 11:15
 
В миреГерманияРоссияУкраинаСергей ЛавровРодион МирошникООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала