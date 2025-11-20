МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сегодня на Западе предпочитают забыть о выводах Нюрнберга и уроках Второй мировой войны, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить решающую роль народов Советского Союза и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии , оправдать нацистов и их подручных, поставить знак равенства между оккупантами и освободителями", — сказал он в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

В настоящее время наиболее наглядно, по его мнению, это проявляется на Украине , где в результате госпереворота 2014 года, поддержанного странами НАТО , власть захватили силы, которые относятся с ненавистью ко всему, что связано с Россией

"Все то, что мы документировали по преступлениям киевского режима после госпереворота, имеет огромное значение. Нет сомнений, что эти материалы со временем будут востребованы и что преступники понесут заслуженные наказания", — добавил он.

должность , которую сейчас занимает Глава МИД напомнил, что в ведомстве для фиксирования украинских злодеяний создали новую, которую сейчас занимает Родион Мирошник . По словам Лаврова , посол лично прошел через многие события, связанные с реализацией Минских договоренностей, которые сорвали сознательно.

Петр Порошенко *, <...> Ангела Меркель и <...> Франсуа Олланд сказали, что они и не собирались их выполнять. Вот такое отношение к международному праву. Решения Совета Безопасности "Пару лет назад подписавшие эти договоренности <...>*, <...>и <...>сказали, что они и не собирались их выполнять. Вот такое отношение к международному праву. Решения Совета Безопасности ООН обязаны выполнять все без исключения члены ООН, так же, как и решения Нюрнбергского трибунала", — сказал министр.

Он добавил, что Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа, а изучение архивов позволит установить новые свидетельства зверств нацистов.

"Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг — не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", — подчеркнул он.

Великобритании и СД , гестапо, НСДАП и СС . Сегодня исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии . Международный военный трибунал учредили по инициативе СССР, США Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями, гестапо,