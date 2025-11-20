Рейтинг@Mail.ru
Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса
11:15 20.11.2025 (обновлено: 12:22 20.11.2025)
Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса
Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 20.11.2025
Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса
Сегодня на Западе предпочитают забыть о выводах Нюрнберга и уроках Второй мировой войны, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 20.11.2025
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс – 80 лет спустя
20 ноября 1945 года стало отправной точкой в истории международного права и торжеством правосудия над военными преступниками из нацистской Германии. Нюрнбергский процесс – уникальный прецедент, где на скамье подсудимых оказались первые государственные лица, виновные в одном из самых трагичных событий ХХ века. Как проходили судебные заседания и кто смог избежать наказания, расскажет РИА Новости.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сегодня на Западе предпочитают забыть о выводах Нюрнберга и уроках Второй мировой войны, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить решающую роль народов Советского Союза и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии, оправдать нацистов и их подручных, поставить знак равенства между оккупантами и освободителями", — сказал он в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
В настоящее время наиболее наглядно, по его мнению, это проявляется на Украине, где в результате госпереворота 2014 года, поддержанного странами НАТО, власть захватили силы, которые относятся с ненавистью ко всему, что связано с Россией.
"Все то, что мы документировали по преступлениям киевского режима после госпереворота, имеет огромное значение. Нет сомнений, что эти материалы со временем будут востребованы и что преступники понесут заслуженные наказания", — добавил он.
Глава МИД напомнил, что в ведомстве для фиксирования украинских злодеяний создали новую должность, которую сейчас занимает Родион Мирошник. По словам Лаврова, посол лично прошел через многие события, связанные с реализацией Минских договоренностей, которые сорвали сознательно.
"Пару лет назад подписавшие эти договоренности <...> Петр Порошенко*, <...> Ангела Меркель и <...> Франсуа Олланд сказали, что они и не собирались их выполнять. Вот такое отношение к международному праву. Решения Совета Безопасности ООН обязаны выполнять все без исключения члены ООН, так же, как и решения Нюрнбергского трибунала", — сказал министр.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Минобороны опубликовало архивные материалы о Нюрнбергском процессе
Вчера, 00:23
Он добавил, что Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа, а изучение архивов позволит установить новые свидетельства зверств нацистов.
"Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг — не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", — подчеркнул он.
Сегодня исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал учредили по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, НСДАП и СС.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Нюрнберг показал, что справедливость торжествует, заявила Захарова
Вчера, 07:46
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровНАТОНюрнбергский процессРодион МирошникПетр ПорошенкоООНФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
