Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса

20.11.2025
20 ноября 1945 года стало отправной точкой в истории международного права и торжеством правосудия над военными преступниками из нацистской Германии. Нюрнбергский процесс – уникальный прецедент, где на скамье подсудимых оказались первые государственные лица, виновные в одном из самых трагичных событий ХХ века.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сегодня на Западе предпочитают забыть о выводах Нюрнберга и уроках Второй мировой войны, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить решающую роль народов Советского Союза и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии
, оправдать нацистов и их подручных, поставить знак равенства между оккупантами и освободителями", — сказал он в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
В настоящее время наиболее наглядно, по его мнению, это проявляется на Украине
, где в результате госпереворота 2014 года, поддержанного странами НАТО
, власть захватили силы, которые относятся с ненавистью ко всему, что связано с Россией
.
"Все то, что мы документировали по преступлениям киевского режима после госпереворота, имеет огромное значение. Нет сомнений, что эти материалы со временем будут востребованы и что преступники понесут заслуженные наказания", — добавил он.
Глава МИД напомнил, что в ведомстве для фиксирования украинских злодеяний создали новую должность
, которую сейчас занимает Родион Мирошник
. По словам Лаврова
, посол лично прошел через многие события, связанные с реализацией Минских договоренностей, которые сорвали сознательно.
"Пару лет назад подписавшие эти договоренности <...> Петр Порошенко
*, <...> Ангела Меркель
и <...> Франсуа Олланд
сказали, что они и не собирались их выполнять. Вот такое отношение к международному праву. Решения Совета Безопасности ООН
обязаны выполнять все без исключения члены ООН, так же, как и решения Нюрнбергского трибунала", — сказал министр.
Он добавил, что Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа, а изучение архивов позволит установить новые свидетельства зверств нацистов.
"Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг — не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", — подчеркнул он.
Сегодня исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии
. Международный военный трибунал учредили по инициативе СССР, США
, Великобритании
и Франции
для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД
, гестапо, НСДАП
и СС
.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.