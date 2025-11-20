Рейтинг@Mail.ru
Лавров резко отреагировал на речи Стубба и Мерца - РИА Новости, 20.11.2025
10:54 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056232941.html
Лавров резко отреагировал на речи Стубба и Мерца
Лавров резко отреагировал на речи Стубба и Мерца - РИА Новости, 20.11.2025
Лавров резко отреагировал на речи Стубба и Мерца
Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба показывают, что в этих странах не извлекли уроки Второй мировой войны, заявил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:54:00+03:00
2025-11-20T10:54:00+03:00
в мире
германия
россия
финляндия
фридрих мерц
сергей лавров
в мире, германия, россия, финляндия, фридрих мерц, сергей лавров
В мире, Германия, Россия, Финляндия, Фридрих Мерц, Сергей Лавров
Лавров резко отреагировал на речи Стубба и Мерца

Лавров: речи Мерца показывают, что уроки Второй мировой войны не извлечены

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба показывают, что в этих странах не извлекли уроки Второй мировой войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас пришел канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он гордо заявил, что Германия обязана вновь стать сильнейшей армией Европы. Это "вновь" показывает, что никакие уроки не извлечены. По крайней мере Мерцем и его единомышленниками", - сказал Лавров в интервью для документального фильма "Нюрнберг".
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Послание Мерца России вызвало раздражение в Германии
2 ноября, 11:51
2 ноября, 11:51
Как отметил министр, откровенный реваншизм правительства Мерца может снова завести Германию в катастрофу. При этом он указал и на речи финского лидера Стубба, подрывающие, по его словам, статус Финляндии как когда-то нейтральной державы и страны-организатора Хельсинкского процесса, завершившегося созданием ОБСЕ.
"Сейчас мы говорим о том, что Финляндия была одним из самых преданных союзников (Адольфа) Гитлера, участвовала в блокаде Ленинграда и других бесчеловечных деяниях, организовывала концентрационные лагеря. Раньше не хотелось об этом говорить, потому что мы думали, что уроки извлечены. Ничего подобного! Уроки не извлечены", - заявил Лавров.
По словам министра, Россия не имеет права пускать на самотек тенденции по реабилитации нацизма в окружающих ее государствах, таких как страны Прибалтики, Украина или Германия.
Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса, реабилитации нацизма нужно противостоять всеми доступными способами, и Россия ведет эту работу системно и практически круглосуточно.
Президент Финляндии Александр Стубб
Слова Стубба о России поразили журналиста
18 ноября, 13:29
18 ноября, 13:29
 
В мире Германия Россия Финляндия Фридрих Мерц Сергей Лавров
 
 
