Лавров резко отреагировал на речи Стубба и Мерца

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба показывают, что в этих странах не извлекли уроки Второй мировой войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Сейчас пришел канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он гордо заявил, что Германия обязана вновь стать сильнейшей армией Европы. Это "вновь" показывает, что никакие уроки не извлечены. По крайней мере Мерцем и его единомышленниками", - сказал Лавров в интервью для документального фильма "Нюрнберг".

Как отметил министр, откровенный реваншизм правительства Мерца может снова завести Германию в катастрофу. При этом он указал и на речи финского лидера Стубба, подрывающие, по его словам, статус Финляндии как когда-то нейтральной державы и страны-организатора Хельсинкского процесса, завершившегося созданием ОБСЕ.

"Сейчас мы говорим о том, что Финляндия была одним из самых преданных союзников (Адольфа) Гитлера, участвовала в блокаде Ленинграда и других бесчеловечных деяниях, организовывала концентрационные лагеря. Раньше не хотелось об этом говорить, потому что мы думали, что уроки извлечены. Ничего подобного! Уроки не извлечены", - заявил Лавров.

По словам министра, Россия не имеет права пускать на самотек тенденции по реабилитации нацизма в окружающих ее государствах, таких как страны Прибалтики, Украина или Германия.