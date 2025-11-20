Москва ценит отношение Лаоса к общему прошлому, заявил Лавров

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва ценит отношение Вьентьяна к общему прошлому, сохранению исторической правды, а также к пресечению любых попыток её искажения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Высоко ценим бережное отношение лаосских друзей к страницам общего прошлого, сохранению исторической правды, пресечению любых попыток ее искажения. Знаем, что в Лаосе жива память об оказанной нашей страной помощи в становлении его государственности", - сказал Лавров статье лаосским СМИ по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом.

Он отметил, что СССР принимал деятельное участие в Женевской конференции 1954 года, положившей конец французскому колониальному правлению в Индокитае, выступил гарантом нейтралитета Лаоса.

Глава МИД РФ подчеркнул, что сегодня российско-лаосское сотрудничество динамично продвигается в соответствии с Договором об основах дружественных отношений между Россией и Лаосом и Декларации о стратегическом партнерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также он указал, что РФ придает большое значение развитию российско-лаосской практической кооперации, объемы которой продолжают расти.

"Вместе с тем, следует признать, что абсолютные цифры пока довольно скромные и не соответствуют имеющемуся потенциалу. Первоочередные задачи на этом направлении – создание новых эффективных транспортно-логистических маршрутов, реализация крупных совместных инвестиционных проектов, прежде всего в сферах энергетики, разведки и добычи полезных ископаемых, а также поддержка активности среднего и малого бизнеса", - уточнил министр..