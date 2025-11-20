Рейтинг@Mail.ru
Москва ценит отношение Лаоса к общему прошлому, заявил Лавров - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056178147.html
Москва ценит отношение Лаоса к общему прошлому, заявил Лавров
Москва ценит отношение Лаоса к общему прошлому, заявил Лавров - РИА Новости, 20.11.2025
Москва ценит отношение Лаоса к общему прошлому, заявил Лавров
Москва ценит отношение Вьентьяна к общему прошлому, сохранению исторической правды, а также к пресечению любых попыток её искажения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T04:12:00+03:00
2025-11-20T04:12:00+03:00
в мире
россия
лаос
москва
сергей лавров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
https://ria.ru/20250303/goroda-2002842073.html
https://ria.ru/20251029/obschnost-2051578685.html
россия
лаос
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лаос, москва, сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Лаос, Москва, Сергей Лавров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Москва ценит отношение Лаоса к общему прошлому, заявил Лавров

Лавров: Москва ценит бережное отношение Вьентьяна к исторической правде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва ценит отношение Вьентьяна к общему прошлому, сохранению исторической правды, а также к пресечению любых попыток её искажения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Высоко ценим бережное отношение лаосских друзей к страницам общего прошлого, сохранению исторической правды, пресечению любых попыток ее искажения. Знаем, что в Лаосе жива память об оказанной нашей страной помощи в становлении его государственности", - сказал Лавров в статье лаосским СМИ по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Петербург и Вьентьян стали городами-побратимами
3 марта, 20:02
Он отметил, что СССР принимал деятельное участие в Женевской конференции 1954 года, положившей конец французскому колониальному правлению в Индокитае, выступил гарантом нейтралитета Лаоса.
Глава МИД РФ подчеркнул, что сегодня российско-лаосское сотрудничество динамично продвигается в соответствии с Договором об основах дружественных отношений между Россией и Лаосом и Декларации о стратегическом партнерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Также он указал, что РФ придает большое значение развитию российско-лаосской практической кооперации, объемы которой продолжают расти.
"Вместе с тем, следует признать, что абсолютные цифры пока довольно скромные и не соответствуют имеющемуся потенциалу. Первоочередные задачи на этом направлении – создание новых эффективных транспортно-логистических маршрутов, реализация крупных совместных инвестиционных проектов, прежде всего в сферах энергетики, разведки и добычи полезных ископаемых, а также поддержка активности среднего и малого бизнеса", - уточнил министр..
Кроме того, есть хорошие перспективы в реализации проекта сооружения АЭС малой мощности в Лаосе при участии госкорпорации "Росатом", добавил Лавров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Песков рассказал о попытках стран отойти от исторической общности с Россией
29 октября, 17:22
 
В миреРоссияЛаосМоскваСергей ЛавровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала