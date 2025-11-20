Рейтинг@Mail.ru
В России предложили ужесточить штрафы за курение на рабочих местах - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/kurenie-2056164302.html
В России предложили ужесточить штрафы за курение на рабочих местах
В России предложили ужесточить штрафы за курение на рабочих местах - РИА Новости, 20.11.2025
В России предложили ужесточить штрафы за курение на рабочих местах
Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением в 10 раз... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:39:00+03:00
2025-11-20T01:39:00+03:00
ярослав нилов
сергей леонов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82492/55/824925579_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_48b65ff9aed3a037e23322503c119309.jpg
https://ria.ru/20251029/gosduma-2051351459.html
https://ria.ru/20250606/shtraf-2021209713.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82492/55/824925579_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_a5dbd2b79d4e845f2dc0278bbff098bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярослав нилов, сергей леонов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, россия, общество
Ярослав Нилов, Сергей Леонов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ, Россия, Общество
В России предложили ужесточить штрафы за курение на рабочих местах

"Здоровое Отечество" предложило ужесточить штрафы за курение на рабочем месте

© Fotolia / oleshaКурение запрещено
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Fotolia / olesha
Курение запрещено. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением в 10 раз увеличить административную ответственность за курение на рабочих местах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что активисты движения и граждане по всей стране регулярно фиксируют случаи курения в офисах, производственных помещениях, коридорах, санитарных зонах и служебных пространствах, особенно распространено использование вейпов, что провоцирует конфликтные ситуации, ухудшает санитарно-гигиенические условия труда, вызывает жалобы работников на резкий запах, аллергические реакции, ухудшение самочувствия и невозможность полноценно выполнять трудовые обязанности.
Запрет курения - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах
29 октября, 01:57
"Общероссийское Общественное Движение "Здоровое Отечество" обращается к вам с просьбой проработки вопроса, касающегося ужесточения административной ответственности за курение на рабочих местах, включая использование электронных систем доставки никотина (вейпов)", - сказано в документе.
В обращении указывается, что установленные штрафы за курение в запрещённых местах в размере 500 – 1500 рублей не являются сдерживающим фактором. Более того, работодатели крайне редко применяют дополнительные меры дисциплинарного воздействия, а существующие механизмы контроля оказываются недостаточными.
В связи с этим движение предлагает рассмотреть возможность увеличения штрафов за курение в неположенных местах в 10 раз – до 5000–15000 рублей для физических лиц, установления повышенной ответственности для работодателей, не обеспечивающих соблюдение запрета курения на рабочих местах при систематических нарушениях, а также расширения полномочий трудовых инспекций и Роспотребнадзора в части фиксации и пресечения нарушений.
Также "Здоровое Отечество" направило обращения главам комитетов Госдумы по труду Ярославу Нилову и по охране здоровья Сергею Леонову с просьбой поддержать предложения движения.
"Мы убеждены, что усиление ответственности за курение в неположенных местах – это не только вопрос охраны здоровья и санитарной безопасности, но и важный фактор сохранения здоровья граждан, повышения производительности труда, укрепления корпоративной культуры и предотвращения профессиональных конфликтов", - отметила Лещинская.
Подъезд многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Совфеде предложили увеличить штраф за курение в подъездах
6 июня, 01:11
 
Ярослав НиловСергей ЛеоновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала