У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник

ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. В МИД РФ есть информация о захоронениях убитых военными ВСУ мирных жителей в Купянске, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Есть предварительные данные и о захоронениях убитых нацистами гражданских, и о местах где совершались преступления. Теперь, как только позволит безопасность, можно будет восстановить полную картину преступных деяний "на земле", - заявил Мирошник.