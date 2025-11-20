Рейтинг@Mail.ru
У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 20.11.2025
У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник
У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник - РИА Новости, 20.11.2025
У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник
В МИД РФ есть информация о захоронениях убитых военными ВСУ мирных жителей в Купянске, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник

Мирошник: у МИД есть данные о захоронениях убитых ВСУ мирных жителей Купянска

Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. В МИД РФ есть информация о захоронениях убитых военными ВСУ мирных жителей в Купянске, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее Мирошник заявил, что освобождение Купянска позволит начать работу по сбору доказательств военных преступлений ВСУ.
"Есть предварительные данные и о захоронениях убитых нацистами гражданских, и о местах где совершались преступления. Теперь, как только позволит безопасность, можно будет восстановить полную картину преступных деяний "на земле", - заявил Мирошник.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили Купянск.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала