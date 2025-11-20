https://ria.ru/20251120/kupyansk-2056454809.html
У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник
У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник - РИА Новости, 20.11.2025
У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник
В МИД РФ есть информация о захоронениях убитых военными ВСУ мирных жителей в Купянске, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:58:00+03:00
2025-11-20T22:58:00+03:00
2025-11-20T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg
https://ria.ru/20251120/miroshnik-2056453849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_061653612cef39318e64c46db42058ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
У МИД есть данные о захоронениях убитых жителей Купянска, заявил Мирошник
Мирошник: у МИД есть данные о захоронениях убитых ВСУ мирных жителей Купянска