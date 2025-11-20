Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовики продолжают зачистку Купянска в Харьковской области - РИА Новости, 20.11.2025
12:36 20.11.2025
Российские штурмовики продолжают зачистку Купянска в Харьковской области
Российские штурмовики продолжают зачистку Купянска в Харьковской области - РИА Новости, 20.11.2025
Российские штурмовики продолжают зачистку Купянска в Харьковской области
Российские штурмовики продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окружённых подразделений ВСУ в районе Купянска в Харьковской области,... РИА Новости, 20.11.2025
Российские штурмовики продолжают зачистку Купянска в Харьковской области

ВС России продолжают зачистку Купянска и уничтожение окруженных ВСУ

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Российские штурмовики продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окружённых подразделений ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника", - говорится в сводке российского ведомства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ВС России освободили Веселое в Запорожской области
