На Кубани сохраняется смешанная система организации самоуправления
Краснодарский край
 
21:10 20.11.2025
На Кубани сохраняется смешанная система организации самоуправления
В Краснодарском крае в соответствии с принятым в первом чтении законопроектом сохраняется смешанная система организации самоуправления, стало известно на 70-й...
2025
Краснодарский край
На Кубани сохраняется смешанная система организации самоуправления

В Краснодарском крае сохраняется смешанная система организации самоуправления

Парк Галицкого у стадиона "Краснодар"
Парк Галицкого у стадиона Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Парк Галицкого у стадиона "Краснодар". Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. В Краснодарском крае в соответствии с принятым в первом чтении законопроектом сохраняется смешанная система организации самоуправления, стало известно на 70-й пленарной сессии Законодательного собрания региона.
В марте этого года был принят Федеральный закон № 33 "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Основные положения документа устанавливают переход субъектов РФ на одноуровневую систему организации местного самоуправления, при этом за регионами оставляется право сохранить прежнюю двухуровневую модель самоуправления, с оглядкой на исторические и социально-экономические особенности своей территории. В соответствии с ним был подготовлен краевой законопроект.
Подробнее с проектом депутатов ознакомил председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства, социально-экономического развития территорий и информационной политики Андрей Дорошев. Согласно представленному им краевому законопроекту, на большей части субъекта система местного самоуправления останется прежней - двухуровневой. При этом продолжится уже устоявшаяся работа органов местной власти в муниципальных и городских округах. Там действует одноуровневая система организации МСУ, которая нарабатывает свою эффективность.
Останется прежней и организация избирательных кампаний – депутаты, как и раньше, будут выбираться только на прямых муниципальных выборах. Также законопроектом предусматривается возможность поддержки ТОС за счет краевого и местного бюджетов.
Законопроект допускает и проведение дистанционных заседаний представительных органов местного самоуправления. Это нововведение позволит организовать безотлагательную работу районных депутатов и оперативно решать срочные задачи.
В Краснодарском крае сохраняются городские и муниципальные округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. При этом, по словам Дорошева, изменения претерпел порядок назначения мэра краевой столицы - теперь гордума будет выбирать претендента на эту должность из числа кандидатов, предложенных губернатором Краснодарского края. Новый законопроект также определяет случаи назначения Губернатором Краснодарского края временно исполняющих полномочия глав муниципальных образований.
Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко, комментируя законопроект, отметил, что для Кубани выстроенная в течение двадцати последних лет вертикаль власти зарекомендовала себя как эффективный инструмент управления.
"При этом, напомню, еще до принятия в первом чтении 33-го федерального закона, предусматривавшего обязательный для всех регионов страны переход на одноуровневую систему с оптимизацией поселенческого уровня, мы в качестве эксперимента внедрили ее в трех муниципалитетах. Таким образом, сейчас в Краснодарском крае действует смешанная система организации местного самоуправления. Проектом предлагается оставить ее неизменной", - отметил Бурлачко.
Депутаты Кубани приняли в первом чтении краевой бюджет на трехлетний период
Краснодарский край
 
 
