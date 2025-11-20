Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Кубани приняли в первом чтении краевой бюджет на трехлетний период
Краснодарский край
 
21:07 20.11.2025
Депутаты Кубани приняли в первом чтении краевой бюджет на трехлетний период
Парламентарии Краснодарского края приняли на очередной пленарной сессии внесенный губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым законопроект о бюджете края на...
Краснодарский край
Депутаты Кубани приняли в первом чтении краевой бюджет на трехлетний период

Депутаты Кубани приняли в первом чтении краевой бюджет на три года

Украшение парка "Краснодар"
Украшение парка "Краснодар". Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края приняли на очередной пленарной сессии внесенный губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым законопроект о бюджете края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Детальную информацию по законопроекту парламентариям представил на 70-й пленарной сессии ЗСК исполняющий обязанности министра финансов региона Александр Кнышов. Он уточнил, что подготовленный к первому чтению документ предусматривает объем доходов на уровне 544,5 миллиарда рублей, расходов - на уровне 547 миллиардов рублей. Приоритетом расходов бюджета, отметил он, остается социальная сфера - на 2026 год предусмотрено 369 млрд рублей, или более 67% от общего объема расходов.
В бюджете края заложено повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами президента на 10,1 %, а также индексация на 4% оплаты труда остальным работникам бюджетной сферы, социальных выплат и стипендий, расходов на обеспечение питанием и медикаментами и на оплату коммунальных услуг. При этом, как было отмечено, сохраняются меры социальной поддержки граждан. Так, увеличена с 1 января 2026 года еще на 5 тысяч рублей ежемесячная доплата учителям школ и педагогическим работникам детских садов. На реализацию 28 государственных программ в 2026 году направляется 507,6 миллиарда рублей, или 92,8% всех расходов.
В ходе обсуждения свое мнение выразили руководители парламентских фракций. Так, лидер КПРФ в ЗСК Павел Соколенко отметил, что бюджет достаточно напряженный и в целом отражает тенденции социально-экономического развития края. Вместе с тем депутат заметил, что в представленном к первому чтению документе оптимизированы отдельные расходные статьи. Фракция также обозначила ряд предложений и воздержалась при голосовании по законопроекту.
Руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Денис Хмелевской выразил поддержку законопроекту, добавив, что фракция подготовила свои предложения, и их большая часть в нем уже учтена.
В поддержку документа высказался и Иван Тутушкин, возглавляющий фракцию ЛДПР, также обозначив пакет предложений. Озвучивая позицию фракции "Единой России", Иван Артеменко отметил, что параметры краевого бюджета на предстоящий бюджетный цикл в целом оцениваются как реалистичные и обоснованные. По словам Артеменко, фракция поддерживает документ, но отмечает и наличие резервов поступлений по отдельным доходным источникам. Речь о них, в частности, шла во время парламентских слушаний, прошедших накануне.
"Большинство парламентских фракций поддержало проект бюджета. Вместе с тем, прозвучавшие сегодня предложения предлагаю детально рассмотреть на заседании профильного комитета Законодательного Собрания с привлечением представителей политических партий, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты, экспертов. При этом все выдвинутые предложения должны быть четко сформулированы и аргументированы", - прокомментировал руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко, дав соответствующее поручение.
Пленарная сессия Законодательного собрания Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В парламенте Кубани рассмотрели бюджет ТФОМС на трехлетний период
Вчера, 20:57
 
