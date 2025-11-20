https://ria.ru/20251120/krasnoarmejsk-2056335736.html
Минобороны показало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске
Минобороны показало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске - РИА Новости, 20.11.2025
Минобороны показало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске
Российские военные свободно передвигаются в освобожденном районе Шахтерский города Красноармейск Донецкой Народной Республики, следует из видео, опубликованного РИА Новости, 20.11.2025
красноармейск
донецкая народная республика
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские военные свободно передвигаются в освобожденном районе Шахтерский города Красноармейск Донецкой Народной Республики, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.
На кадрах видно, что военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" не только свободно перемещаются по улицам, но и переговариваются. При этом улицы пустынны, здания хоть и обожжены, но в основном целы.
Как сообщает оборонное ведомство, военнослужащие группировки продолжают оказывать медицинскую помощь, обеспечивать медикаментами и продовольствием мирных жителей города.
"При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда", - говорится в сообщении.