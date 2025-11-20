Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 20.11.2025
Минобороны показало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске
Минобороны показало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске - РИА Новости, 20.11.2025
Минобороны показало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске
Российские военные свободно передвигаются в освобожденном районе Шахтерский города Красноармейск Донецкой Народной Республики, следует из видео, опубликованного РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
донецкая народная республика
Российские войска в освобожденном районе Шахтерский в Красноармейске
Российские войска освободили район Шахтерский в Красноармейске – на кадрах от Минобороны именно он. 🔹 Подписаться на РИА Новости
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске

Минобороны опубликовало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские военные свободно передвигаются в освобожденном районе Шахтерский города Красноармейск Донецкой Народной Республики, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.
На кадрах видно, что военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" не только свободно перемещаются по улицам, но и переговариваются. При этом улицы пустынны, здания хоть и обожжены, но в основном целы.
Как сообщает оборонное ведомство, военнослужащие группировки продолжают оказывать медицинскую помощь, обеспечивать медикаментами и продовольствием мирных жителей города.
"При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда", - говорится в сообщении.
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала