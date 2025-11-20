Минобороны показало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске

На кадрах видно, что военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" не только свободно перемещаются по улицам, но и переговариваются. При этом улицы пустынны, здания хоть и обожжены, но в основном целы.

"При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда", - говорится в сообщении.