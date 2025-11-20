Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде строительный кран упал возле трамвайных путей
17:31 20.11.2025
В Волгограде строительный кран упал возле трамвайных путей
В Волгограде строительный кран упал возле трамвайных путей
Строительный кран упал возле трамвайных путей в Волгограде, пострадали два человека, сообщили власти города и управление МЧС по региону. РИА Новости, 20.11.2025
Новости
происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде строительный кран упал возле трамвайных путей

В Волгограде два человека пострадали при обрушении башенного крана

© РИА Новости / Алексей Майшев
Строитеьный кран
Строитеьный кран - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Строитеьный кран. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Строительный кран упал возле трамвайных путей в Волгограде, пострадали два человека, сообщили власти города и управление МЧС по региону.
"Строительный кран упал возле трамвайных путей", - сказали РИА Новости в мэрии Волгограда.
По словам собеседника агентства, несколько трамваев из-за ЧП изменили схему маршрута.
«
"Врачи оказывают помощь мужчинам 42 и 54 лет. В настоящий момент их доставляют в больницу СМП №25. Состояние пациентов уточняется", - ответили РИА Новости в комитете здравоохранения на вопрос о пострадавших.
По информации ГУМЧС по региону, ЧП произошло на пересечении улиц Каспийской и Двинской: на стройплощадке при разборе башенного крана произошло обрушение части его конструкции на припаркованные автомобили. По данным ведомства, два человека пострадали.
Происшествия
 
 
