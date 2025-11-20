В Волгограде строительный кран упал возле трамвайных путей

ВОЛГОГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Строительный кран упал возле трамвайных путей в Волгограде, пострадали два человека, сообщили власти города и управление МЧС по региону.

"Врачи оказывают помощь мужчинам 42 и 54 лет. В настоящий момент их доставляют в больницу СМП №25. Состояние пациентов уточняется", - ответили РИА Новости в комитете здравоохранения на вопрос о пострадавших.

По информации ГУМЧС по региону, ЧП произошло на пересечении улиц Каспийской и Двинской: на стройплощадке при разборе башенного крана произошло обрушение части его конструкции на припаркованные автомобили. По данным ведомства, два человека пострадали.