Панарин может вернуться в Россию, рассказал экс-игрок НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:50 20.11.2025 (обновлено: 01:16 21.11.2025)
Панарин может вернуться в Россию, рассказал экс-игрок НХЛ
Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Ковалев заявил, что форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может вернуться в Россию, если не договорится об устраивающем его новом контракте с клубом.
хоккей
алексей ковалёв
артемий панарин
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк рейнджерс
спорт
Новости
алексей ковалёв, артемий панарин, национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс, спорт
Хоккей, Алексей Ковалёв, Артемий Панарин, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Спорт
Панарин может вернуться в Россию, рассказал экс-игрок НХЛ

Ковалев: Панарин может вернуться в Россию, если не договорится с "Рейнджерс"

© Фото : x.com/NYRangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : x.com/NYRangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Ковалев заявил, что форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может вернуться в Россию, если не договорится об устраивающем его новом контракте с клубом.
Панарину 34 года, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Семилетний контракт россиянина на 81,5 млн долларов истекает по окончании текущего сезона. Ранее форвард отклонил предложение о досрочном продлении контракта. В октябре журналист Франк Серавали сообщил, что Панарина могут обменять в "Каролину Харрикейнз". Панарин и Ковалев - соседи, у обоих есть дома в Нью-Йорке, расположенные недалеко друг от друга.
«
"Ходят разговоры о том, что он хочет вообще уйти из НХЛ и вернуться в Россию. Я не знаю, правда ли это, но так говорят люди здесь. Я когда-то совершил ошибку, уехав в Оттаву. Но для меня это было делом принципа, когда я уезжал из Монреаля. Я хотел чувствовать уважение. Впрочем, не стоит слишком на этом настаивать. Деньги не всегда главное, совсем нет. Главное - место, комфорт, люди. Иногда можно пожертвовать деньгами и наслаждаться командой и атмосферой", - сказал Ковалев rg.org.
Ковалев - обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс". Он провел в НХЛ 19 сезонов, также выступал в составе "Монреаль Канадиенс", "Питтсбург Пингвинз" и "Оттавы Сенаторз", набрав 1029 очков в 1316 играх.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Овечкин вошел в десятку лучших игроков по победам в НХЛ
20 ноября, 06:10
 
ХоккейАлексей КовалёвАртемий ПанаринНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк РейнджерсСпорт
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
