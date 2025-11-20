Панарин может вернуться в Россию, рассказал экс-игрок НХЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Ковалев заявил, что форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может вернуться в Россию, если не договорится об устраивающем его новом контракте с клубом.
Панарину 34 года, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Семилетний контракт россиянина на 81,5 млн долларов истекает по окончании текущего сезона. Ранее форвард отклонил предложение о досрочном продлении контракта. В октябре журналист Франк Серавали сообщил, что Панарина могут обменять в "Каролину Харрикейнз". Панарин и Ковалев - соседи, у обоих есть дома в Нью-Йорке, расположенные недалеко друг от друга.
«
"Ходят разговоры о том, что он хочет вообще уйти из НХЛ и вернуться в Россию. Я не знаю, правда ли это, но так говорят люди здесь. Я когда-то совершил ошибку, уехав в Оттаву. Но для меня это было делом принципа, когда я уезжал из Монреаля. Я хотел чувствовать уважение. Впрочем, не стоит слишком на этом настаивать. Деньги не всегда главное, совсем нет. Главное - место, комфорт, люди. Иногда можно пожертвовать деньгами и наслаждаться командой и атмосферой", - сказал Ковалев rg.org.
Ковалев - обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс". Он провел в НХЛ 19 сезонов, также выступал в составе "Монреаль Канадиенс", "Питтсбург Пингвинз" и "Оттавы Сенаторз", набрав 1029 очков в 1316 играх.
Овечкин вошел в десятку лучших игроков по победам в НХЛ
20 ноября, 06:10