Панарин может вернуться в Россию, рассказал экс-игрок НХЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Ковалев заявил, что форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может вернуться в Россию, если не договорится об устраивающем его новом контракте с клубом.