Спасенная в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения
Хорошие новости
 
07:29 20.11.2025
Спасенная в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения
Спасенная в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения - РИА Новости, 20.11.2025
Спасенная в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения
Спасенная у замка "Ласточкино гнездо" на южном берегу Крыма кошка Муся полностью оправилась от потрясения и живет полноценной кошачью жизнью, рассказала РИА... РИА Новости, 20.11.2025
Спасенная в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения

Спасенная у «Ласточкиного гнезда» кошка Муся полностью оправилась от потрясения

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Спасенная у замка "Ласточкино гнездо" на южном берегу Крыма кошка Муся полностью оправилась от потрясения и живет полноценной кошачью жизнью, рассказала РИА Новости ялтинский ветеринарный врач Светлана Власенко, которая приютила у себя кошку.
"С Мусей все хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живет полноценной кошачью жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения", - сказала Власенко.
По ее словам, кошка любит много времени проводить на улице, а погреться приходит в дом.
Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, была обнаружена спустя двое суток на скалах в труднодоступном месте. Оказалось, что кошка после падения смогла выплыть из штормящего моря на берег. Подняли кошку альпинисты ялтинского отряда "Крым-Спас" МЧС Крыма.
Сбросивший кошку мужчина был задержан спустя сутки в Джанкое, им оказался уроженец Петербурга. Он признал, что совершил этот поступок. Заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, ему назначили медицинское освидетельствование.
