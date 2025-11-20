Спасенная в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Спасенная у замка "Ласточкино гнездо" на южном берегу Крыма кошка Муся полностью оправилась от потрясения и живет полноценной кошачью жизнью, рассказала РИА Новости ялтинский ветеринарный врач Светлана Власенко, которая приютила у себя кошку.

"С Мусей все хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живет полноценной кошачью жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения", - сказала Власенко.

По ее словам, кошка любит много времени проводить на улице, а погреться приходит в дом.

Крыма. Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты , была обнаружена спустя двое суток на скалах в труднодоступном месте. Оказалось, что кошка после падения смогла выплыть из штормящего моря на берег. Подняли кошку альпинисты ялтинского отряда "Крым-Спас" МЧС