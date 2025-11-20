https://ria.ru/20251120/kontsert-2056409060.html
День слепых отметили праздничным концертом в Подмосковье
Областное мероприятие, посвященное Международному дню слепых, а также 100-летию Всероссийского общества слепых и 100-летию Московской областной организации ВОС, РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Областное мероприятие, посвященное Международному дню слепых, а также 100-летию Всероссийского общества слепых и 100-летию Московской областной организации ВОС, состоялось в четверг в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
В ведомстве отметили, что праздничный концерт собрал 44 делегации из городов региона - более 400 участников и почетных гостей. Также в мероприятии приняли участие 12 участников специальной военной операции.
Так, в ходе мероприятия прошли творческие номера, которые радовали зрителей и создавали атмосферу праздника. Также состоялась церемония награждения, на которой были вручены благодарности губернатора Московской области, благодарственные письма и юбилейные медали "100 лет образования Всероссийского общества слепых".
В холле учреждения была организована фотозона, где участники могли запечатлеть моменты праздника, а также 12 стендов мастер-классов. Здесь все желающие могли попробовать свои силы в различных творческих направлениях, а на втором этаже звучала музыка от ансамбля, а также проводились танцы.