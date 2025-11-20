Более 460 социальных контрактов заключили в Севастополе

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Севастополе заключили 463 социальных контракта с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соцконтракт помогает гражданам, чей среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума, улучшить финансовое положение и выйти на стабильный доход.

"В 2025 году заключено 463 социальных контракта, в состав семей которых входят 1195 человек. Для заключения контракта гражданин должен разработать бизнес-план. Бизнес-план является ключевым документом со всеми расчетами, которые должны показывать выход на стабильный доход и обосновывать необходимость финансовых вложений. Специалисты центра "Мой бизнес" оказывают консультационные услуги по вопросам начала собственного дела и по правовым вопросам, помогая составлять бизнес-план", — отметила начальник отдела по сопровождению соцконтракта департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Диана Якушкина, ее слова приводит пресс-служба.

Размер соцконтракта составляет от 19 716 рублей до 350 тысяч рублей в зависимости от направления и мероприятий программы адаптации.

Жители могут обратиться за получением соцконтракта по направлениям: поиск работы — по 19 716 рублей в первый месяц заключения соцконтракта и три месяца после подтверждения факта трудоустройства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 350 тысяч рублей (размер зависит от расчетов, представленных в бизнес-плане), ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей (размер зависит от представленных расчетов).

Также соцконтракт выдается на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации — 19 716 рублей ежемесячно, либо за весь срок действия социального контракта. Максимальный размер — 118 296 рублей.