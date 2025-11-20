Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай провели консультации в Москве по вопросам ПРО - РИА Новости, 20.11.2025
17:23 20.11.2025 (обновлено: 18:32 20.11.2025)
Россия и Китай провели консультации в Москве по вопросам ПРО
Россия и Китай провели консультации в Москве по вопросам ПРО - РИА Новости, 20.11.2025
Россия и Китай провели консультации в Москве по вопросам ПРО
Представители России и Китая провели в среду консультации в Москве по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности, сообщили РИА Новости, 20.11.2025
Россия и Китай провели консультации в Москве по вопросам ПРО

МИД: РФ и КНР провели консультации по вопросам ПРО и ракетной стабильности

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Представители России и Китая провели в среду консультации в Москве по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности, сообщили в российском дипведомстве.
Российскую делегацию на встрече возглавил спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам стратегической стабильности Андрей Малюгин, делегацию Китая - заместитель директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Ли Чицзян.
Москве проведены российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности... Состоялось углублённое рассмотрение вышеуказанной проблематики, которое включало совместный анализ соответствующих дестабилизирующих факторов, создающих стратегические риски для глобальной и региональной безопасности, а также обмен мнениями относительно путей их минимизации", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Стороны выразили обоюдное удовлетворение уровнем и качеством двустороннего диалога и взаимодействия на указанных направлениях и подтвердили нацеленность на их дальнейшее укрепление, подчеркнули в МИД.
