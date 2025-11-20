Россия и Китай провели консультации в Москве по вопросам ПРО

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Представители России и Китая провели в среду консультации в Москве по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности, сообщили в российском дипведомстве.

Стороны выразили обоюдное удовлетворение уровнем и качеством двустороннего диалога и взаимодействия на указанных направлениях и подтвердили нацеленность на их дальнейшее укрепление, подчеркнули в МИД.