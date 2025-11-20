https://ria.ru/20251120/konsultatsii-2056378777.html
Россия и Китай провели консультации в Москве по вопросам ПРО
Представители России и Китая провели в среду консультации в Москве по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности, сообщили РИА Новости, 20.11.2025
МИД: РФ и КНР провели консультации по вопросам ПРО и ракетной стабильности