Выпуск плодоовощных консервов в Подмосковье вырос на 9,8%

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предприятия Подмосковья произвели более 200 тысяч тонн плодоовощных консервов за девять месяцев 2025 года, это на 9,8% превысило показатели аналогичного периода в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.