Выпуск плодоовощных консервов в Подмосковье вырос на 9,8%
2025-11-20T10:52:00+03:00
2025-11-20T10:52:00+03:00
2025-11-20T10:52:00+03:00
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предприятия Подмосковья произвели более 200 тысяч тонн плодоовощных консервов за девять месяцев 2025 года, это на 9,8% превысило показатели аналогичного периода в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В 2024 году объем производства продукции в регионе составил 239,9 тысячи тонн. В ассортименте – маринованные огурцы, квашеные овощи, соленые грибы, салаты по-корейски и другие продукты.
В ведомстве отмечают, что производство плодоовощных консервов в Подмосковье продолжает устойчиво развиваться – предприятия области увеличивают выпуск продукции, внося вклад в продовольственную безопасность.