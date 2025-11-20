Рейтинг@Mail.ru
Выпуск плодоовощных консервов в Подмосковье вырос на 9,8%
Новости Подмосковья
 
10:52 20.11.2025
Выпуск плодоовощных консервов в Подмосковье вырос на 9,8%
Предприятия Подмосковья произвели более 200 тысяч тонн плодоовощных консервов за девять месяцев 2025 года, это на 9,8% превысило показатели аналогичного периода РИА Новости, 20.11.2025
Выпуск плодоовощных консервов в Подмосковье вырос на 9,8%

© Pixabay / HolgersFotografieСоленые огурцы
Соленые огурцы. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предприятия Подмосковья произвели более 200 тысяч тонн плодоовощных консервов за девять месяцев 2025 года, это на 9,8% превысило показатели аналогичного периода в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В 2024 году объем производства продукции в регионе составил 239,9 тысячи тонн. В ассортименте – маринованные огурцы, квашеные овощи, соленые грибы, салаты по-корейски и другие продукты.
В ведомстве отмечают, что производство плодоовощных консервов в Подмосковье продолжает устойчиво развиваться – предприятия области увеличивают выпуск продукции, внося вклад в продовольственную безопасность.
Овощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Аграрии Подмосковья собрали более 106,7 тысячи тонн тепличных овощей
19 ноября, 13:19
 
