На Западе рассказали о "смертельной западне" для близкого союзника Киева - РИА Новости, 20.11.2025
19:15 20.11.2025
На Западе рассказали о "смертельной западне" для близкого союзника Киева
На Западе рассказали о "смертельной западне" для близкого союзника Киева
На Западе рассказали о "смертельной западне" для близкого союзника Киева

Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Из-за плачевного положения Украины на фронте Польшу и другие страны "восточного фланга НАТО" хотят втянуть в конфликт с Россией, пишет Mysl Polska.
"В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (ГерманияВеликобританияФранция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня", — считает автор статьи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Сможет организовать". В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России
Вчера, 15:57
В публикации отмечается, что диверсия на железной дороге — это очередной инцидент, приближающий страну к войне. Автор статьи считает голословные обвинения премьер-министра Польши преждевременными и неосторожными и подчеркивает, что они чреваты серьезными последствиями.
"Нам нужен мир, потому что только он на сегодняшний день гарантирует безопасность нам и нашим близким. Русско-украинский военный конфликт — это не наша война", — резюмирует автор статьи.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на этом месте произошел взрыв. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш безосновательно обвинил в происшествии Россию.
Позже Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше устроили украинцы. При этом премьер бездоказательно утверждает, что совершившие подрыв якобы сотрудничали с Россией.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются. В Москве неоднократно опровергали причастность к подобным диверсиям.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Журналист набросился на Туска из-за дерзкого обвинения в адрес России
19 ноября, 21:33
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
