МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Из-за плачевного положения Украины на фронте Польшу и другие страны "восточного фланга НАТО" хотят втянуть в конфликт с Россией, пишет Mysl Polska.
В публикации отмечается, что диверсия на железной дороге — это очередной инцидент, приближающий страну к войне. Автор статьи считает голословные обвинения премьер-министра Польши преждевременными и неосторожными и подчеркивает, что они чреваты серьезными последствиями.
"Нам нужен мир, потому что только он на сегодняшний день гарантирует безопасность нам и нашим близким. Русско-украинский военный конфликт — это не наша война", — резюмирует автор статьи.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на этом месте произошел взрыв. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш безосновательно обвинил в происшествии Россию.
Позже Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше устроили украинцы. При этом премьер бездоказательно утверждает, что совершившие подрыв якобы сотрудничали с Россией.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются. В Москве неоднократно опровергали причастность к подобным диверсиям.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>