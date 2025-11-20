Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото

© AP Photo / Omar Havana Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе

На Западе рассказали о "смертельной западне" для близкого союзника Киева

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Из-за плачевного положения Украины на фронте Польшу и другие страны "восточного фланга НАТО" хотят втянуть в конфликт с Россией, пишет Из-за плачевного положения Украины на фронте Польшу и другие страны "восточного фланга НАТО" хотят втянуть в конфликт с Россией, пишет Mysl Polska

Великобритания – Словакия, "В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка ( Германия Франция ) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша Румыния или Венгрия , это смертельная западня", — считает автор статьи.

В публикации отмечается, что диверсия на железной дороге — это очередной инцидент, приближающий страну к войне. Автор статьи считает голословные обвинения премьер-министра Польши преждевременными и неосторожными и подчеркивает, что они чреваты серьезными последствиями.

"Нам нужен мир, потому что только он на сегодняшний день гарантирует безопасность нам и нашим близким. Русско-украинский военный конфликт — это не наша война", — резюмирует автор статьи.

Позже Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше устроили украинцы. При этом премьер бездоказательно утверждает, что совершившие подрыв якобы сотрудничали с Россией.

На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются. В Москве неоднократно опровергали причастность к подобным диверсиям.