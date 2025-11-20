Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 20.11.2025 (обновлено: 17:05 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/konfiskatsiya-2056370087.html
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов - РИА Новости, 20.11.2025
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов
Махинации со средствами Центробанка могут стоить США примерно 6,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:01:00+03:00
2025-11-20T17:05:00+03:00
экономика
россия
сша
украина
дональд трамп
антон силуанов
евросоюз
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
https://ria.ru/20251120/orban-2056233961.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, украина, дональд трамп, антон силуанов, евросоюз, сергей лавров
Экономика, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Антон Силуанов, Евросоюз, Сергей Лавров
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов

Конфискация активов России может стоить США 6,6 миллиарда долларов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Махинации со средствами Центробанка могут стоить США примерно 6,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости.
Согласно информации национальных статслужб, именно такую сумму американские инвесторы вложили в российскую экономику по итогам прошлого года.
Бюджетное управление конгресса на прошлой неделе допустило, что президент Штатов Дональд Трамп в ближайшие три года может принять решение о конфискации половины от общего объема замороженных суверенных активов России, которые оцениваются в пять миллиардов долларов. Там подчеркнули, что существует значительная неопределенность относительно того, пойдет ли Трамп на данный шаг.
В настоящее время в России действует указ, который подразумевает изъятие американских активов в качестве ответной меры. В отношении других стран аналогичных действий не предусмотрено, но в начале недели министр финансов Антон Силуанов рассказал, что ведомство уже подготовило соответствующий проект.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
Вчера, 10:57
 
ЭкономикаРоссияСШАУкраинаДональд ТрампАнтон СилуановЕвросоюзСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала