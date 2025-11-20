Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Махинации со средствами Центробанка могут стоить США примерно 6,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости.
Согласно информации национальных статслужб, именно такую сумму американские инвесторы вложили в российскую экономику по итогам прошлого года.
Бюджетное управление конгресса на прошлой неделе допустило, что президент Штатов Дональд Трамп в ближайшие три года может принять решение о конфискации половины от общего объема замороженных суверенных активов России, которые оцениваются в пять миллиардов долларов. Там подчеркнули, что существует значительная неопределенность относительно того, пойдет ли Трамп на данный шаг.
В настоящее время в России действует указ, который подразумевает изъятие американских активов в качестве ответной меры. В отношении других стран аналогичных действий не предусмотрено, но в начале недели министр финансов Антон Силуанов рассказал, что ведомство уже подготовило соответствующий проект.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.